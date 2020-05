Epic Games, nuovi giochi gratis nelle prossime settimane: tutti i titoli

Epic Games svela i nuovi giochi scaricabili gratuitamente

I titoli che Epic Games renderà free dowload

Civilization VI : dal 21 maggio,

: dal 21 maggio, Borderlands: The Handsome Collection : dal 28 maggio,

: dal 28 maggio, Ark: Survival Evolved: dal 4 giugno.

Civilization VI, Borderlands e Ark: i giochi gratuiti su Epic Games

Dopo il successo che sta avendo in questi giorni, la piattaforma di videogiochi rincara la dose annunciando quali saranno i titoli che saranno disponibili al download gratuito nei prossimi giorni. Scopriamo insiemeUna delle case di videogiochi più famosa di sempre,, in questo periodoche si trovano sulla sua piattaforma, ovviamente. E se, ecco che Epic Games si prepara a mettere a disposizione di tutti. Infatti la decisione è arrivata anche grazie al successo che sta avendo il download di GTA 5, che ha. Scopriamo quindi insieme, grazie a un messaggio rubato.Così com’è stato per GTA 5, il cui download gratuito era stato anticipato da diversisulla sua uscita gratis sulla piattaforma di Epic Games,. Infatti sarebbero tre i titoli che nelle prossime settimane dovrebbero essere scaricabili gratuitamente sul sito di Epic Games, e sono rispettivamente:Anche se non c’è niente di certo,Dunque da queste prime indiscrezioniMa di cosa parlano questi titoli? Il primo,a turni in cui l'obiettivo è costruire un impero il più stabile possibile, in modo da poter provare a superare la prova del tempo, su Steam, altra piattaforma di acquisto di giochi è venduto attualmente acontenente i videogiochi Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel completamente rimasterizzati. L’ultimo titolo ècreato e pubblicato dallo Studio Wildcard, e attualmente il suo prezzo di mercato si aggira, sempre sulla piattaforma Steam sui