Ultimo giorno di scuola "in presenza" per chi farà gli esami: la proposta

Maturandi e ragazzi di terza media insieme prima della fine della scuola?

La proposta della Viceminstra Ascani sull'ultimo giorno di scuola

L’anno scolastico 2019/2020 che sta per terminare. Infatti è da metà febbraio che le scuole di tutta Italia sono chiuse. I ragazzi dunque si sono visti stravolgere la propria routine quotidiana dall’oggi al domani per colpa del virus, e sono quindi statiTuttavia gli alunni più colpiti da questo cambiamento repentino sono soprattutto quelli delle classi che: quindi i ragazzi die quelli dell’. Per tutti loro, ma l’anno scolastico 2020/2021. E proprio per questoLa viceministra Ascani nelle ultime ore: gli alunni di terza media e i maturandi. Infatti l’Ascani ha, lanciato dalle pagine del quotidiano Repubblica , dichiarando: “Vorrei dare la possibilità agli studenti delle ultime classi dei singoli cicli, la quinta elementare, la terza media, le quinte superiori, di potersi incontrare a scuola, se possibile anche nella loro aula, per celebrare l’ultimo giorno dell’anno scolastico 2019-2020”. Scopriamo insieme la proposta.La viceministra, nel corso dell’intervento su Repubblica, si è quindi messa dalla parte degli studenti, aggiungendo alla precedente dichiarazione: “Le scuole chiuse sono state un obbligo, ma anche una grande tristezza. - e ha quindi interpellato il Comitato tecnico scientifico - Ho una proposta da avanzare al Comitato tecnico scientifico che monitora l'epidemia, credo abbia un forte valore simbolico. Vorrei dare la possibilità agli studenti delle ultime classi dei singoli cicli, la quinta elementare, la terza media, le quinte superiori, di potersi incontrare a scuola, se possibile anche nella loro aula, per celebrare l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2019-2020 - e ha poi concluso - Se proprio non si potrà dare il via libera per un incontro a scuola, immaginiamo allora un museo. L'ultima visita di istruzione nell'anno in cui gite e mostre sono saltate per l'emergenza". Un messaggio molto bello da trasmettere ai ragazzi, che. Tuttavia né il Ministero dell’Istruzione, né il Comitato tecnico scientifico si sono ancora espressi in merito: