Test sierologici a tappeto per riaprire la scuola a settembre?

Come riapriranno le scuole a settembre?

Test sierologici per tornare a scuola?

L’anno scolastico 2019/2020 è ormai terminato, e persino gli esami di Maturità 2020 stanno arrivando alla loro fine, tuttavia il dicastero di Viale Trastevere non si è fermato,. Infatti, a causa del Covid-19 che ha investito la nostra penisola, le scuole italiane sono state chiuse dalla metà di febbraio 2020, e hanno riaperto solo per permettere ai maturandi di affrontare la loro Maturità 2020.Dunque davanti, in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021. Ma come sarà? Ecco alcune indiscrezioni.Nonostante il documento pubblicato dal Ministero dell’Istruzione con all’interno le linee guida da seguire da tutte le scuole in vista della riapertura degli istituti a settembre,meglio proprio per permettere a studenti e insegnanti di poter tornare in classe in tutta sicurezza. E, da quanto riportato dal Corriere della Sera , sembrerebbe che il, interpellato dal Ministero dell’Istruzione proprio per stilare le linee guida per la riapertura delle scuole,da svolgere 15 giorni prima della riapertura delle scuole.15 giorni prima il ritorno nelle classiper dimostrare la propria negatività al virus, così da poter tornare in classe in modo più sicuro. E, inoltre,per accertare il suo stato di salute. Queste sono le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, in vista della riapertura degli istituti a settembre, al Ministero dell’Istruzione e all’intera squadra di governo, che. Diversa è invece l’opinione che riguarda i: infatti su di loro nessun test a tappeto,Inoltre, sempre, anche se, ricordiamo, che non ci sarà