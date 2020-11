Scuole in Calabria: Tar sospende chiusura

Scuole riaperte dopo l’ordinanza: la decisione del Tar

Dopo l’ultimoche ha visto l’Italia divisa incon differentidi contrasto alla diffusione del virus, alcune regioni italiane hanno emanato in autonomia delle ordinanze con provvedimenti diversi da quelli disposti dal presidente. È il caso della, che tramite il presidente facente funzioneha disposto la sospensione della didattica anche delledal 16 al 28 novembre.Oggi ilha sospeso l’ordinanza, fissando l’udienza di merito al 16 dicembre. Ecco cosa è successo.Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministrila regioneè rientrata a tutti gli effetti nelle zone rosse e il mondo scuola sarebbe dovuto passare al, ad eccezione delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle classi prime della secondaria di primo grado. Con un’ordinanza regionale, però, il presidente facente funzioneaveva disposto fino alla sospensione di tutte le attività didattiche, dunque anche quelle degli ordini sopra citati. Dopo unpresentato da alcune mamme della provincia di Cosenza, ilha sospeso la, ritenendo sussistente “Il requisito del 'periculum' avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente" sugli alunni. Secondo ilTar, inoltre, l’alla base dell’ordinanza è stata redatta “Senza certezza del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi, stante anche l'assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici”. Nello specifico, i giudici chiariscono che “Il Dpcm del 3/11/20, anche nei territori regionali più, sconta la possibilità di effettuare attività didattiche ‘in presenza’ nella scuola materna, in quella elementare e nella prima media, e ciò al fine di assicurare, da parte del Sistema Nazionale di istruzione, a queste categorie di alunni, attività formative (…) e di insegnamento non adeguatamente surrogabili da una eventuale, sempre che concretamente attivabile con carattere di generalità, didattica ‘a distanza’ per tali fasce di età”.