Presto tamponi rapidi a scuola: c'è l'ok del CTS

Le scuole sono ormai aperte nella grande maggioranza delle Regioni Italiane. Questo, considerando anche che gli istituti scolastici hanno chiuso le loro porte a metà febbraio 2020, e che docenti e studentiDifficile quindi tornare in classe condal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato Tecnico scientifico, che ha recentemente rilasciato: scopriamo la novità.Guarda anche:Ebbene, a meno di un mese dalla ripresa dell’ attività didattica,Infatti, solamente per l’attività di screening e di controllo su studenti e docenti, sarà. Per rendere ufficiale questa comunicazione del CTS p è arrivata tempestivamente anche la circolare del Ministero dell’Istruzione. Dopo l’ok arrivato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico, ora anche a scuola si potranno fare i tamponi rapidi:Questa tipologia di test. Le modalità di raccolta del campione, però,, i tempi di risposta tuttavia, sono molto più brevi: circa 15 minuti. E quindi ora partirà ancherapidi da distribuire nelle scuole.“In vista di un probabile ampliamento dell’esigenza di prevenire, attraverso l’effettuazione di test, l’incremento dei contagi, l’utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi rispetto a quello di porti e aeroporti”, si legge nella circolare firmata dal Dg della Prevenzione Giovanni Rezza, e riportata da quotidianosanità.it , che precisa come: “il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2”, ma come “i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone”. Non ci sono invece novità, poiché, sempre Rezza puntualizza che: “allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato”.