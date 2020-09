Dopo l’alt alle minigonne al liceo arrivano i banchi "fai da te"

I banchi fai da te e la polemica sulle minigonne

Dopo le polemiche che negli scorsi giorni hanno coinvolto il, la scuola della Garbatella torna di nuovo a far parlare di sé, questa volta però a causa di un provvedimento adottato dalriguardo a “piani di appoggio” temporanei, come si legge sul quotidiano LaRepubblica Guarda anche:In mancanza dei banchi monoposto promessi dal Ministero dell’Istruzione, il dirigente del Liceo Socrate ha invitato ogni studente a portare da casa un “” che sopperisca in modo temporaneo allaIl preside specifica che si tratta diche non ha nulla in comune con la questione sollevata nelle scorse settimane dalla vice preside che invitava tutte le studentesse ad evitare l’uso di minigonne a scuola, anche per l’assenza di banchi utili a coprire le gambe.Nonostante lo scetticismo generale, il dirigente prende dunque le distanze dalle precedenti polemiche, sottolineando come questa iniziativa ne sia completamente estranea poiché finalizzata soltanto ad una maggiore. Tutti gli studenti infatti sono stati invitati a portareper permettere loro di prendere appunti durante le lezioni. Per ragioni di sicurezza, questa sorta di banco fai da te, una volta terminate tutte le lezioni del giorno, dovrà quindi essere portato a casa per poi essere di nuovo riportato a scuola il giorno successivo, opportunatamente sanificato.