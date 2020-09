Ritorno a scuola, il Cts ha deciso: no alla mascherina se c'è distanza

Mascherina in classe, cosa ha deciso il Comitato Tecnico Scientifico

Mascherina in classe, obbligatoria se aumentano i contagi

Mascherina in classe, evitare il canto nei licei musicali

Niente mascherina a scuola. Dopo un lungo braccio di ferro tra Comitato Tecnico Scientifico e Ministero dell'Istruzione, alla fine arriva il compromesso: no alla mascherina al banco se c'è distanziamento sociale, in caso contrario bisogna utilizzarla. Alla fine vince la linea della ministrache ha premuto fino alla fine per questa soluzione.Vediamo, dunque, cosa cambierà per la scuola secondaria a partire dal 14 settembre.In una nota, il Comitato Tecnico Scientifico spiega cosa accadrà nella scuola superiore: "Nella scuola secondaria - si legge - anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria". Cosa significa, dunque? Significa che la mascherinanel rispetto della distanza minima tra uno studente e l'altro per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale La situazione, però, non sarà fissa e cambierà in base all'indice del contagio.Il dato epidemiologico - spiega il Comitato Tecnico Scientifico - le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica di queste raccomandazioni, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall'autorità sanitaria che potrà prevedere l'obbligo della mascherina "anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi".L'utilizzo della mascherina - continua il Comitato Tecnico Scientifico - "è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate. L'apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte".Al Corriere della Sera, Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, il Cts, e direttore della sanità in Emilia-Romagna, spiega le misure riguardanti il canto: "Cantare e urlare aumentano lo spargimento di goccioline che se, infette, hanno la capacità di contagiare. Il canto alle lezioni di musica? Meglio soprassedere a meno di non essere dovutamente distanziati. È difficile pensare che tutti in una classe si ricordino che è saggio non alzare la voce o restare in silenzio ma se lo facesse la maggioranza sarebbe sufficiente".