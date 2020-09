Concorso straordinario scuola 2020, come sarà e chi parteciperà

Concorso straordinario 2020, chi parteciperà

Dopo un'estate fatta di attese, per migliaia di precari della scuola sta per arrivare il momento della verità: il, infatti,in più rispetto a quanto previsto prima della pandemia. Una selezione, nata proprio per tamponare l'emergenza Covid ma che di fatto servirà soprattutto a: infatti chi vincerà il concorso riceverà una cattedra da titolare il prossimo anno, anche se con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020.A cui seguirà il 'vecchio' concorso ordinario – con ulteriori 46mila posti, tra scuole dell'infanzia, primaria e secondaria – che probabilmente andrà in scena subito dopo la fine di quello straordinario. Ma qual è il profilo dei candidati? Come si procederà alla scelta dei profili più adatti? Come saranno distribuite le cattedre?Leggi anche:Come detto, si tratta di un concorso che si rivolge a chi nelle scuole – medie o superiori - già ci ha messo piede da tempo. Ilper poter partecipare è, infatti, quello di, anche non consecutivi, su posto comune o di sostegno. A cui si aggiunge: aver svolto almeno un anno di servizio, nello stesso intervallo di tempo, nella materia o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Ovviamente, poi, è necessario: il possesso di laurea coerente con la classe di concorso a cui si partecipa e l'abilitazione specifica per quella classe. Nonché, per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo gradoUn concorso, questo, che darà ottime di chance di successo. Praticamente(le domande arrivate sono state 64.563). Anche se la situazione varia (seppur non così bruscamente) a seconda della regione per cui ci si è candidati (ricordiamo, infatti, che il bando era nazionale ma le procedure si svolgeranno su base regionale).. Seguono staccate Toscana (5.923 candidati), Emilia-Romagna (5.824), Lazio (5.594). Ma tutte le grandi regioni si attestano attorno quota 5-6mila candidature.Tra le classi di insegnamento,, visto che(5.669 su 32mila)proprio per questa specifica specializzazione. Anche perché l’ultimo rapporto Istat sulla disabilità testimonia quanto il fenomeno del precariato con il conseguente cambio di docente ogni anno sia sentito: al 59% degli studenti con disabilità non è garantita la continuità didattica. Tornando alle le, invece,con quasi 3.800 cattedre; per insegnare le discipline letterarie alle superiori le possibilità si dimezzano (1.753 posti), anche se va considerata una manciata di posti per chi, oltre che italiano, vuole insegnare anche latino e greco (60) o il solo latino (424).: per Matematica e Scienze ci sono 3.145 posti a disposizione, per la sola Matematica sono 1.027, per Matematica e Fisica sono 707, per Scienze e tecnologie informatiche si sale a 829.Per quanto riguarda, invece, la composizione anagrafica dei partecipanti:(67,7%) mentre gli uomini si fermano al 32,3%. Quanto all'età:. Tanti anche quelli di età compresa tra i 41 e i 50 anni (sono il 35,2% del totale).; decisamente di più gli over 50 (sono il 13,8%). Insomma, un concorso non proprio per giovanissimi.Infine un accenno alla prova vera e propria. Forse troppo ottimisticamente, si sperava di concludere la procedura per l'inizio di quest'anno scolastico. Così non sarà. Ma, per accelerare i tempi, si è pensato di, da svolgere– diversi a seconda della classe di concorso e della tipologia di insegnamento -, più un sesto quesito che dovrà accertare. Per superare la prova servirà un. Chi riuscirà nell'impresa, però, dovrà attendere l'anno scolastico 2021/2022 per ottenere la tanto agognata stabilizzazione (anche perché, a causa delle norme anti-Covid, le prove si svolgeranno per gruppi e andranno avanti per settimane).