Scambiare penne e fogli a scuola si può: il parere del CTS

Il materiale scolastico può essere scambiato?

Le parole del Comitato Tecnico Scientifico

La scuola è ormai ricominciata ovunque, anche seInfatti, e proprio per questo studenti e alunni sono tenuti a rispettare delle regole ben precise sugli spazi comuni, sul distanziamento, sull’uso del disinfettante e delle mascherine.Ma sempre più spesso delle questioni che prima erano gesti quotidiani ora invece: è possibile scambiare penne e fogli a scuola? Ecco cosa dice il Comitato Tecnico Scientifico.A sollevare la questione dello scambio degli oggetti nelle scuole tra i compagni di classi era stato anche il Ilfattoquotidiano.it , a partire dallaper quattro ore perché le maestre non potevano passargliela. Quindi era sorta una domanda fondamentale sul corretto comportamento da mantenere in queste situazioni:Vista l’apprensione attorno a questi episodi davvero frequenti nelle aule, la discussione è presto arrivata, che tempestivamente ha risposto, affermando che: “Il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. - E ha quindi chiarito che - Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.” Quindi basterà, senza dover disinfettare anche il materiale scolastico dopo ogni utilizzo.