Ritorno in classe, il rischio varianti c'è: si punta sui tamponi rapidi

Ritorno a scuola: bisogna rimodulare l’orario scolastico

Ritorno a scuola, la proposta: tamponi rapidi e coinvolgimento della Protezione Civile e dell’esercito

L’non si è ancora arrestata ma ilè già al lavoro per elaborare nuoveper contenere la diffusione dei contagi. Negli ultimi giorni il premiersi è anche espresso sulleche presto le scuole potranno seguire: si conta di far ritornare,tutti gli studentiPer farlo, però, bisognerà “rivedere il disegno del percorso scolastico annuale distribuendolo su più fasce orario” e avviare in tempi immediati unanche nelle scuole.Dopo mesi ditutti gli studenti potrebbero ritornaree in sicurezza tra i banchi di scuola. È questo l’auspicio del nuovo Premier, che parlando al Senato, ha presentato alcuneper far ritornare la. Il primo passo riguarderebbe lasecondo le esperienze già vissute dall’inizio della pandemia. Più nello specifico, il Presidente del Consiglio ha dichiarato che non bisognerà solo far tornare docenti e studenti ad un “orario scolastico normale” ma anche far loro “recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà”. Recuperare le ore di didattiche perse sarebbe possibile avviando un’, nei– includendo anche il sabato negli istituti in cui non è più una realtà – e. Anche il ministro dell’Istruzionecondividerebbe la stessa posizione del neo Premier: a Repubblica ha infatti spiegato che la nuova linea di intervento dovrebbe tener conto di quella “fascia che ha sofferto la didattica a distanza e in particolare gli adolescenti del Sud e delle aree interne”.Sempre a Repubblica, il ministro dell’Istruzioneha spiegato che in questi giorni è stato avviato uncon il coordinatore del Comitato tecnico scientifico. L’idea sarebbe quella di istituire dei “pronto intervento sanitari” conin tutte le città in grado di intervenire celermente nella scuola in cui viene segnalato unper “identificarlo, circoscriverlo e avviare in tempi immediati i tamponi necessari per dare certezze a studenti e docenti e non chiudere l'intera struttura scolastica”. L'idea, già proposta precedentemente, questa volta potrebbe vedere la luce grazie al coinvolgimento dellae dell’che ha già una forte specializzazione medica.