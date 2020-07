Settembre, la segnaletica Anti-Covid che vedrai a scuola

Segnaletica Anti-Covid a scuola: come sarà?

Cartelli Anti-Covid: cosa devono contenere

Fonte foto: Crearreda Per poter ricominciare l’anno scolastico 2020/2021 in totale sicurezza,. Cos’è vi chiederete voi: ebbene, èin ogni occasione per far rispettare le misure di sicurezza predisposte dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato Tecnico-Scientifico.Scopriamo insieme di cosa si tratta.Per cercare di contrastare assembramenti e possibili dimenticanze, che siano sull’uso delle mascherine o sull’igienizzazione delle mani, ecco in arrivo in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei cartelli di segnaletica da applicare sia per terra sia sul muro per far rispettare tutte le misure di sicurezza indispensabili per poter tornare in aula in sicurezza. Presenti all’interno del Decreto del 19 maggio 2020, sono stati da poco resi pubblici i cartelli che le scuole dovranno premurarsi di mostrare a studenti e docenti. Vediamo di cosa si tratta.: infatti per ricordare a studenti e docenti il comportamento adeguato e sicuro da mantenere all’interno dell’istituto. Ecco alcune foto di esempio:Fonte foto: Crearreda