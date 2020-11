Tempo pieno in tutte le scuole primarie, quali e quante risorse servono realmente?

Quanti insegnanti in più occorrono?

Prima serve un cambio di mentalità

Alla ricerca di collaboratori scolastici

Una crescita costante ma lenta

Il ruolo dei Comuni

Un progetto ambizioso, che molte famiglie stanno attendendo da tempo ma che sul suo percorso vede molti ostacoli da superare prima dell'effettiva realizzazione. Il premier Conte, illustrando i punti del Recovery Plan, ha annunciato qualcosa di altisonante anche per la scuola: “Una riforma per garantire il tempo pieno su tutto il territorio nazionale”; per dare effettiva possibilità alle famiglie – e soprattutto alle donne – di inserirsi nel mercato del lavoro.Un vera sfida, a partire dall'impegno economico e strutturale. Perché,, sintetizzata da Skuola.net, sul tavolo dovrebbero essere messi circa(più un altro miliardo per allestire mense e laboratori). Ma, soprattutto, bisognerebbe lavorare sul capitale umano: andrebbero creati 50mila nuovi posti di lavoro (tra docenti e collaboratori scolastici). Nonché convincere quelli già in organico a essere presenti a scuola tutto il giorno.Leggi anchePer assicurare, infatti, il tempo pieno in tutte le attuali 128.148 classi della scuola primaria occorre che, oltre alle 46.403 (36,2%) già funzionanti a tempo pieno, anche le restanti 81.745 vengano riorganizzate "full time". E per questa riorganizzazione occorre– attualmente di 193.265 posti di cui 87.731 (45,4%) su classi a tempo pieno – aggiungendo 49.015 nuovi posti ai 105.534 attualmente impegnati su classi funzionanti a tempo normale (27-30 ore settimanali). Cattedre che dovrebbero essere assicurate al 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi e per l’altra metà dalle GaE (graduatorie ad esaurimento). Il costo? Poiché in base all’attuale contratto collettivo del comparto scuola il costo per docente all’inizio di carriera è di 31.227 euro lordi annuali (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato),Ma, risolto l'aspetto economico, si aprirebbe il grande tema della. Normalmente la gestione dellaè affidata prevalentemente ad una coppia di insegnanti che si spartiscono i principali interventi disciplinari. Inoltre c’è unae all’utilizzo del(40 ore settimanali a fronte delle 27-30 ore del tempo normale). Insegnare in una scuola a tempo pieno comporta (o dovrebbe comportare) un diverso modo e un diverso atteggiamento culturale di esercizio della professione docente. Chi sarà disposto a farlo? E, poi, quanti sono già formati per svolgere il compito?In aggiunta, c'è da considerare il. Tra i parametri previsti per la determinazione dell’organico ATA, la presenza di una quota consistente di alunni che frequentano il tempo pieno determina anche un incremento del numero di collaboratori scolastici. Tenendo presente il numero delle classi che con la riorganizzazione passeranno al tempo pieno e della consistenza della popolazione scolastica interessata, serviranno. Per un costo annuo di ulteriori 29 milioni di euro, considerando che lo stipendio lordo annuo di queste figure è di 24.252 euro.Per capire quanto lavoro ci sia da fare basta osservare quanto e come si sia sviluppato il tempo pieno scolastico nel nostro Paese. Perché se da un lato, è anche vero che sinora ha marciato piuttosto a rilento. Se, infatti, nel 2001 le classi a tempo erano il 21,3% del totale funzionante, nel 2010 erano arrivate solo al 26,9%, raggiungendo quota 36,2% nell'anno 2019-20. Con un incremento medio di appena l'1% annuo. Per non parlare delle solite: nelle regioni del Sud gli sforzi richiesti sarebbero nettamente maggiori, visto che ad oggi solo 20% delle classi adotta il tempo pieno.Per agevolare il compito e colmare il divario è fondamentale. Due le tipologie di intervento previste: uno immediato (l’approntamento di strutture e locali) e un altro continuativo (il servizio di mensa). Attualmente soltanto il 31,5% delle scuole primarie è dotato di apposito locale di mensa, ma in diversi casi per la refezione si utilizzano anche spazi impropri (controllo ASL permettendo). Per la predisposizione di tutti i locali necessari, stimando mediamente un impegno di spesa di circa 120-130mila euro per le 8.202 scuole in cui attualmente non c’è il tempo pieno,. E, una volta avviato il tempo pieno, i Comuni dovrebbero assicurare il servizio continuativo di refezione, mettendo in atto gare di appalto, convenzioni, gestione delle rette, ecc, per un costo stimabile in 1,2 miliardi l’anno.