Didattica a distanza e scuola primaria: 10 passi per renderla più vivibile

L’aula virtuale ha le stesse regole di quella reale

La telecamera va tenuta accesa, il microfono non sempre

Trovare uno spazio a uso esclusivo del bambino

Vietato registrare e diffondere ciò che avviene in classe

Pc, tablet o smartphone?

Le attività da preferire durante la Dad

Dopo la lezione…

I compiti

Non c’è solo la scuola

Approfittare del maggior tempo passato insieme

Il ritorno di massa alla didattica a distanza non riguarda soltanto i ragazzi più grandi. Sebbene, infatti, con l’ultimo Dpcm siano state chiuse ‘per decreto’ solamente le scuole superiori (a cui si aggiungono, nelle regioni ‘rosse’, anche le seconde e terze medie), ci sonoSono quelli, ad esempio, delle regioni in cui tutti gli istituti sono stati chiusi dai singoli governatori, oppure quelli che frequentano istituti in cui si sono verificate positività al virus. I più piccoli, però, hanno esigenze differenti da tutti gli altri: sono meno autonomi e hanno modi e tempi diversi di apprendimento. Come aiutarli? Il portale(Dipendenze tecnologiche, GAP, cyberbullismo), che ha stilato unche può aiutare i bambini (ma soprattutto i loro genitori) a rendere la Dad davvero costruttiva.Genitori e insegnanti dovrebbero far passare il messaggio che. Quindi: la sera primacon tutto ciò che serve per seguire la lezione, come si farebbe d’abitudine.e ci si presenta sulla piattaforma all’ora stabilita per l’inizio delle lezioni.o in tenuta da casa: questa è un’attenzione che insegna rispetto per se stessi e per gli altri.Ci sono delle regole di bon ton da seguire, anche online. Quando si è su una piattaforma, in generale,: l’audio di chi sta parlando - specie se è l’insegnante - sarà migliore., affinché l’insegnante e i ragazzi possano vedersi e cogliere stimoli visivi da tutti.Non sempre è possibile farlo, perché alcune realtà abitative non lo permettono. Ma, quando ci sono le condizioni,, ad hoc, dove possano seguire le lezioni come se fossero nello spazio-aula fisico. Questo aiuta a prendere consapevolezza anche del confine e del limite che i ragazzi dovranno imparare a gestire sempre più in autonomia man mano che cresceranno.; così come quelli in cui sono presenti anche i genitori.Questo vale soprattutto per i più grandicelli.. Vietato divulgare in una chat di messaging o sul web immagini prese dall’aula virtuale: sono atti aggressivi.e atti di cyberbullismo da evitare. Educare al digitale vuole anche dire portare l’attenzione su questi aspetti e rendere sempre più consapevoli i ragazzi. Proprio il tema dell’“Educhiamo al digitale” verrà trattato durante la, organizzata dall’Associazione Nazionale Di.Te. il 28 novembre (dalle 9:30 alle 12:45). Per partecipare ci si può iscrivere su www.dipendenze.com/quarta-giornata-dite/ Quando possibile,di tutti gli altri device e consente di avere uno spazio di autonomia propria. In ogni caso, quale sia il mezzo disposizione, durante le lezioni vanno disattivate tutte le notifiche per non avere la tentazione di cedere a distrazioni digitali.Sarebbe molto utile introdurre una, per insegnare ai ragazzi che lo spazio con gli altri ha delle regole, anche non scritte; dei diritti e dei doveri., insomma. Inoltre, gli insegnanti dovrebbero essere ancora più tolleranti. Bambini e ragazzi stanno vivendo un momento di grande difficoltà, e così è anche per i loro genitori. Perché, ad esempio, none ascoltare la narrazione delle emozioni di tutti. Questo aiuterà anche a far crescere l’empatia di tutti.Un sano. Quindi niente computer, telefono o tablet con cui smanettare, almeno per un po’. Dopo essere stati seduti per ore durante le lezioni,. Che fa bene anche all’umore. Inoltre, durante la giornata, sarebbe d’aiuto prevedere delle fasi in cui si possano. Si può fare anche online, su una delle tante piattaforme esistenti.Bambini e ragazzi devono diventare sempre più autonomi.. Sono i nostri figli che hanno bisogno di imparare, anche dai loro errori. Va bene il controllo, con misura, ma allo stesso tempo vanno responsabilizzati. Non cambiamo le abitudini dei ragazzi perché, non sappiamo quando, ma si tornerà in presenza.Cos’altro dovrebbero fare i genitori con i bambini, specie in questo periodo?. È difficile riuscire a fare tutto, complici anche tutte le difficoltà dello smart working e della gestione degli spazi domestici, diventa sempre più difficile mantenere uno spazio dedicato al gioco a casa. Però, si potrebbe unire l’utile al dilettevole, ad esempioin modo divertente oseduti uno accanto all’altro, (anche per conoscere meglio cosa c’è dentro a quei giochi che ai nostri ragazzi piacciono tanto). Oppure, si potrebbe a: anche questa potrebbe essere un’idea di svago.Infine un consiglio sempre valido ma, visto il momento, più praticabile avendo i ragazzi più spesso a portata di mano:. Ci sono tante challenge, anche pericolose, che girano online. Abbiamo mai domandato ai nostri bambini qual è l’ultimo invito a partecipare a una challenge che hanno ricevuto?