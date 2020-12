Dpcm 3 dicembre, cosa succede per la scuola

Quando riapriranno le scuole?

Ieri è arrivataMa all’interno di questo nuovo Dpcm non vi sono solamente le misure da adottare durante i giorni a ridosso del Natale,Stiamo ovviamente parlando della data e della modalità del; scopriamo insieme le novità per gli studenti delle superiori, ma non solo, anche pere per tuttiLa domanda che ha tenuto in sospeso migliaia di studenti, e le loro famiglie, in tutta Italia ha finalmente trovato risposta, ovviamente stiamo parlando del quesito che accompagna i ragazzi delle superiori da quando sono state chiuse le loro scuole:Secondo il testo del nuovo Dpcm in vigore da oggi, 4 dicembre 2020,Quindi questo 2020 si concluderà senza che i ragazzi possano rivedersi in presenza. Ma non sono finite qui le novità.Dopo aver fugato ogni ragionevole dubbio sulla possibilità di un rientro in classe prima della fine del 2020, ufficialmente slittato al 7 gennaio 2021, è bene approfondire e capire come sarà effettivamente questo rientro a scuola. Prendendo sempre come riferimento, ovviamente, il testo del nuovo Dpcm, riportiamo le esatte parole firmate ieri dal Premier Conte: “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottanoai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021,Dunque non sarà un rientro al 100%, ma il Governo ha predispostoe si auspica che presto possa essere un ripristino della presenza a pieno regime.Ma oltre alle novità, alcune misure restano invariate, infatti,o in ragione di mantenere una. Inoltre è segnalato nel Dpcm che(le scuole medie)Altra precisazione importante contenuta nel testoVa poi evidenziato: “È istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.”Qual è invece la situazione nelle? Ebbene, le Università, anche durante questa pandemia, secondosu come e in che modalità far frequentare le aule ai propri studenti. Il nuovo Dpcm cambia queste regole? In parte: “Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria”. Dunque“Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza”, ma, ovvero: “Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea”. Consigliamo quindi a tutti gli universitari all'ascolto diper verificareMolti gli interrogativi anche per quanto riguarda, che era stato sospeso a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica del Paese. Tuttaviasotto questo punto di vista, infatti,, come si legge nello stesso Dpcm: “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.”