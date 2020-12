Dpcm 3 dicembre, cosa succede per scuole e università

Quando riapriranno le scuole?

Ritorno a scuola dal 7 gennaio: in che modalità?

Rientro a scuola: le altre disposizioni del nuovo Dpcm

Un tavolo di coordinamento per gestire il rapporto scuola-trasporti

Università: quando si tornerà in aula?

Concorso straordinario docenti: cosa succede?

Ieri è arrivatasu uno deipiù attesi di sempre: quello che. Ma, all’interno del nuovo Dpcm, non vi sono solamente le misure da osservare durante i giorni delle festività. È infatti presente anche: lae leLe novità, però,, sospeso all'inizio della seconda ondata della pandemia. Ecco, nel dettaglio, cosa ha previsto il provvedimento.Secondo il testo del nuovo Dpcm in vigore da oggi, 4 dicembre 2020,. Quindi questo 2020 si concluderà senza che i ragazzi possano rivedersi in presenza. Ma non sono finite qui le novità.Dopo aver fugato -come paventato negli scorsi giorni da alcune voci -, è bene approfondire e capire come sarà effettivamente questo rientro a scuola. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – c'è scritto nel Dpcm - adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza”. Dunque, ma il Governo ha predisposto; auspicando che, presto,Ma, novità a parte,. Rimane, infatti,che realizzi l’effettiva. Inoltre, è segnalato nel Dpcm che le scuole -. Altra precisazione importante contenuta nel testo è quella legata alleVa poi, soprattutto in relazione all'organizzazione del, al fine di. Forse uno degli aspetti più, come ci ha insegnato l'esperienza di settembre. “È istituito – dice il testo - un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”.Qual è invece la situazione nelle Università? Ebbene,- secondo le, presieduto dal Ministro Manfredi - hannosu. Il nuovo Dpcm cambia queste regole?: “Le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria”. Dunque,“Le attività formative e curricolari si svolgono a distanza”, ma ci sono dei, ovvero: “Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea”. Il consiglio, quindi, è diper verificare l'eventuale presenza di laboratori o corsi, specie per le matricole.Molti gli, che era statoa causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica del Paese. Tuttavia, sembrasotto questo punto di vista. Infatti, almeno, giorno in cui questo nuovo Dpcm arriverà a scadenza,, come si legge nello stesso Dpcm: “è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.”