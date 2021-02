Scuola fino al 30 giugno per le primarie, non per medie e superiori?

Calendario scolastico prolungato al 30 giugno: solo per le scuole primarie?

Proposta prolungamento calendario scolastico nelle scuole primarie: cosa ne pensano i sindacati?

Come potrebbe avvenire il recupero per le scuole secondarie? Il parere dell’Anp

Prosegue il dibattito sull’eventualità di unper sanare tutte le lacune che i mesi prolungati di didattica a distanza hanno inevitabilmente determinato. Per favorire il concreto recupero delle ore perse nello scorso anno e degli apprendimenti che in molti casi sono stati raggiunti in modo farraginoso, il neo Presidente del Consiglio ha avanzato la proposta rivolta alle scuole primarie e secondarie diGuarda anche:La notizia ha subito suscitato molte polemiche dando vita a diverse proposte per ottenere un valido compromesso tra i bisogni formativi degli studenti e il rispetto del lavoro svolto, anche attraverso gli strumenti digitali, dai docenti. Come riferisce Orizzonte Scuola, che a sua volta cita Il Corriere della Sera, tra le ipotesi valutate dalin merito al, quella che sembra convincerlo maggiormente riguarda. Se venisse accolta questa ipotesi, infatti, sarebbero proprio, mentre per le scuole medie e superiori il calendario non dovrebbe subire modifiche.Del resto, l’inizio degli esami di Maturità 2021 atteso per il 16 giugno e l’avvio degli esami di terza media nello stesso mese di giugno, sono indizi che allontanano eventuali dubbi, escludendo di fatto la proroga del calendario scolastico per le secondarie.Lepotrebbero tuttavia ospitaredegli istituti., la portavoce della Cisl Scuola, in un’intervista rilasciata ad Ansa e riportata da Orizzonte Scuola si è mostrataper consentireper i più piccoli che sono tra gli studenti che maggiormente hanno risentito della didattica a distanza.Nonostante questo però, Paola Serafin sottolinea che una tale ipotesi trova il consenso della Cisl solo se le condizioni sanitarie ne permetteranno la concreta attuazione in sicurezza: “In realtà la primaria è rimasta sempre aperta ee dovranno essere messi all’opera tutti i protocolli necessari.”.Della stessa opinione è anche l’che si mostra favorevole alla proposta di lasciare aperte le scuole primarie fino a tutto il mese di giugno.Come ha dichiaratoad Ansa e riportato da Orizzonte Scuola infatti,, soprattutto nelle classi seconde in cui i bambini manifestanoPer quel che riguarda invece gli studenti delle, si può pensare all’: “Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, Anp sostiene che possono farsi corsi di recupero pomeridiani anche con la didattica a distanza, prevedendo una remunerazione aggiuntiva per i docenti che, volontariamente, presteranno questo servizio. Inoltre alcune scuole stanno già interrompendo i programmi curriculari per alcuni giorni e prevedendo ore di recupero per tutta la classe, per consolidare quanto non è stato ben appreso in questi anni”.Ovviamente, per il momento, si tratta di proposte e di idee che dovranno essere valutate attentamente dal Ministero dell’Istruzione. Sebbene infatti la stesura del calendario scolastico è una questione di dominio delle Regioni, in caso di necessità potrebbe subire modifiche anche per le scuole secondarie. Se il MI propendesse infatti per una risoluzione di questo tipo, generalizzandola a tutte le scuole di ogni ordine e grado,: “Faccio un appello alla generosità dei docenti per cercare di. A rischio è il loro futuro a partire dai test per l’ingresso negli atenei.”.In ogni caso, per una decisione di questo tipo dovranno essere superate le scelte locali e regionali, auspicando invece a: “Noi ci affidiamo all’intelligenza e alla saggezza delle Regioni che concerteranno con il ministro,altrimenti il rischio è fare un federalismo all’amatriciana”.Guarda il video con