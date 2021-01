Scuole superiori, si rientra in presenza l'11 gennaio al 50%

Scuola, quando e come si rientra dopo le vacanze di Natale

Scuola, Regioni e fasce di rischio

Dopo l'annuncio di alcune Regioni di voler rimandare il ritorno alla didattica in presenza, in origine atteso per il 7 gennaio per tutti gli studenti, sono state prese. Ildi stanotte ha stabilito che studenti di elementari e medie ritorneranno in presenza il 7 gennaio, mentre quelli delle superiori avranno ancora qualche giorno di lezioni a distanza e torneranno in presenza, al 50%, solo dall’11 gennaio.La scuola ripartirà quindi per tutti gli studenti dal 7 gennaio, ma in modo diverso a seconda del ciclo scolastico. Come stabilito dal Consiglio dei Ministri,, mentre. I primi giorni di lezione (7 e 8 gennaio, eventualmente il 10 per chi va s scuola il sabato), per loro, saranno quindi ancora a distanza. In seguito, però, si potrà portare la percentuale degli studenti in classe al 75% (se le condizioni del contagio lo permetteranno). In alcune Regioni, però, i governatori stanno predisponendo un quadro molto diverso., Vincenzo De Luca ha stabilito che, sempre che le condizioni della curva epidemiologica lo consentano. In. Come scrive tuttavia il quotidiano La Repubblica , il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, chiederà di ritirare queste ordinanze in modo da uniformare tutto il territorio nazionale sulle ultime decisioni del Cdm. Fondamentali saranno quindi le prossime ore per arrivare a indicazioni definitive.Un altro fattore potrà incidere sulle modalità del rientro in classe a livello regionale.. Lombardia, Veneto, Liguria, Puglia, Basilicata e Calabria (al momento già con un Rt sopra l’1) ma anche Emilia Romagna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia (queste ultime appena sotto l’1), a meno che i contagi non si riducano nettamente. Nessuna regione al momento sembra rischiare la zona rossa.Tuttavia non è ancora del tutto chiaro come influiranno i colori sul ritorno a scuola. E' sicuro infatti che nelle regioni rosse resteranno in vigore le chiusure, non solo delle superiori ma anche delle seconde e terze medie, mentrepotrebbero esserci delle novità. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera il ritorno in presenza al 50% nelle scuole superiori potrebbe avvenire anche qualora sia assegnata, per l'appunto, la zona arancione. Per la conferma ufficiale si deve tuttavia ancora attendere.