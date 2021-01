Iscrizioni alle superiori, con la pandemia stop all’orientamento: 2 su 5 ancora indecisi sulla scelta

Stop all'orientamento con l'emergenza coronavirus

Lavoro dopo il diploma: paura del futuro e qualche preconcetto

Orientamento in Dad

Consiglio orientativo, questo sconosciuto

Giornate di orientamento, anche queste si fanno online

Orientamento, chi aiuta gli studenti a scegliere?

Doppia beffa per gli studenti che in questo periodo storico si sono trovati nel momento di passaggio, tra i più delicati in assoluto, dalle scuole medie alle superiori., infatti, non solo– a giugno 2021, per molti, la didattica a distanza avrà dominato gran parte dell'ultimo biennio di corso –approfonditee sui percorsi scolastici e formativi più adatti alle loro inclinazioni.Il sito Skuola.net lo ha verificato attraverso un sondaggio che ha coinvolto 1500 ragazzi di terza media a fine dicembre,al primo anno del secondo ciclo scolastico.In pratica,. Con oltre– il 21% - che, di fatto, è rimasto a bocca asciutta, visto che: per loro niente orientamento (un dato in forte crescita rispetto all'anno scorso, quando in un sondaggio simile si attestò al 16%). Un problema endemico che per molti è alla base del mismatch di competenze tra quanto richiede il mondo del lavoro e quanto offrono i nostri studenti.: anche un anno fa 2 su 5 erano ancora in alto mare poco prima delle vacanze di Natale.dei ragazzi. Sono sempre di più –, quando nel 2019 erano il 52% - gli studenti in uscita dalle scuole medie che. Ma, in alcuni casi, ad alimentare i timori ci si mette la loro; il 21% cercherebbe, invece, di evitare occupazioni socialmente poco 'riconosciute'; il 17% quelle più logoranti dal punto di vista fisico; il 9% quelle intellettualmente impegnative. Ma la cosa peggiore è che viene confermato il sentire comune che vedrebbe uno stigma nei confronti di lavori cosiddetti umili, che magari oggi sono maggiormente praticati dai cittadini di origine non italiana: li esclude a priori 1 su 4.Solo per il 46% degli studenti in uscita dalle scuole medie, dunque, la scuola si è attrezzata per garantire. In che modo? Quasi sempre: per il 48% si sono svolte esclusivamente, un altro 42% è riuscito ad aggiungere. In più di 7 casi su 10 non solo con i propri docenti ma anche con formatori professionisti. Appena il 10% si è dovuto accontentare di materiali informativi girati via mail o caricati sulle piattaforme utilizzate per la Dad; comunque meglio di niente.Una vera disdetta che, gli altri, non abbiano avuto le stesse opportunità perché, nonostante le difficoltà logistiche, l'apprezzamento per tali momenti di confronto e approfondimento è generalizzato e stabile: a 'bocciarli' è solo 1 su 6, più o meno la stessa proporzione di dodici mesi fa. Ma è soprattuttoche: il cosiddetto, un documento che si dovrebbe consegnare alle famiglie in occasione dei colloqui di fine anno (comunque entro la fine del primo quadrimestre) in cui si fa una sintesi delle attività di orientamento svolte e dei suoi esiti. Qui, infatti, il dato racchiude anche chi in teoria è stato supportato ma,(ben più di quelli rimasti a digiuno). Peccato che,. Anche se poi sulla qualità di questi documenti i diretti interessati hanno qualcosa da ridire: quasi la metà di chi l'ha ricevuto non l'ha trovato per niente utile per fare una scelta consapevole.Ostacoli simili li ha trovati pure chi ha provato a fare da sé per colmare l'assenza delle scuole, frequentando gli. Solo il 31% ha preso parte a giornate di orientamento esterne al proprio istituto: oltre la metà 'da remoto' via web, per gli altri anche in presenza. Il 35% si è fermato a prima dell'arrivo del virus, quindi qualche informazione in più era già riuscito a raccoglierla. Mae ora dovrà procedere alla scelta con altri strumenti.Solo partendo da questo quadro si spiega perché(o perlomeno sulle intenzioni della vigilia)da cui usciranno i ragazzi a fine giugno sia: appena(tra i loro predecessori del 2019-2020 il dato era il 22%, il doppio). Anche la famiglia, però, è in forte discesa: per il 30% è stata fondamentale per individuare la propria strada ma lo scorso anno erano il 41% quelli che dichiaravano di essersi fidati ciecamente del consiglio di genitori e parenti. Il vero balzo in avanti ce l'ha avuto, ancora una volta, lo stesso strumento che gli ha permesso di studiare in questi mesi:, che(mentre dodici mesi fa raccoglieva i favori di appena il 21%).