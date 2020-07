Ritorno a scuola: mascherina in classe, i docenti potranno toglierla?

I casi in cui i docenti potranno togliere la mascherina

Come sarà il fatidico rientro a scuola a settembre? Le misure di sicurezza pensate saranno sufficienti a garantire sicurezza a tutte le comunità scolastiche? Mentre i dubbi rimangono ancora insoluti, gli esperti discutono sulla necessità o meno di far indossare la mascherina in classe nonostante tra i banchi e la cattedra è stato già confermato l’obbligo del distanziamento di almeno un metro.Guarda anche:per i docenti e per gli studenti rimane valido eper tutti quando ci si reca negli(corridoi, bagni, cortile) e anche. Muoversi implica infatti un contatto più ravvicinato in quanto viene meno il metro di distanza, ritenuto essenziale per contenere i possibili contagi.Per ora sono queste le indicazioni fornite dal, ufficio a cui è stata affidata. Agostino Miozzo, Coordinatore del Comitato, ha infatti ribadito a Orizzontescuola.it chein quanto le cattedre saranno tutte disposte ad una distanza di. Inoltre, indossare la mascherina durante la lezione da parte del docente potrebbe comportare uno svantaggio, se non addirittura, per tuttiche in una situazione simile, senza nemmeno, sarebbero totalmente: “l’uso della mascherina è obbligatorio quando le persone si muovono ed entrano a contatto con altri. Il docente che sta a due metri di distanza (misurazione dalla cattedra al primo banco), che mantiene rispettosamente le distanze, può togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi studenti per varie ragioni, sia perché vengono meno i presupposti per il contagio e poi perché è possibile che anche il ragazzo non udente possa così comprendere la lezione, leggendo il labiale del proprio insegnante. Ripeto, dunque, se il professore mantiene due metri di distanza può togliersi la mascherina. La deve mantenere quando cammina tra i banchi, quando va in corridoio o nelle aree comuni”.