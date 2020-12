Azzolina, come si tornerà a scuola dal 7 gennaio: ne ha parlato nella rubrica #LaMinistraRisponde

#LaMinistraRisponde: come gestire l’aerazione delle classi

Fonte: Lucia Azzolina via FbL’non si è ancora arrestata ma l’obiettivo delcontinua ad essere quello di assicurare una nuova normalità nel nuovo anno ormai alle porte. Tra gli obiettivi c’è quello di far ripartire lanelle scuole superiori. Ma come sarà organizzata? Per risolvere tutti ie rafforzare ilche lega istituzioni con operatori della scuola, famiglie e studenti dal mese di novembre ilha dato il via allaEcco cosa ha spiegato la Ministra dell’Istruzionein merito al rientro previsto per il 7 gennaio.Sono ancora tanti i fili della matassa da sbrogliare circa il ritorno dellaper ildegli studenti delle scuole superiori previsto per il prossimo 7 gennaio. Una delle regole delmolto dibattute negli ultimi giorni riguarda l’. Lo stesso ex Ministro dell’Istruzioneha criticato la misura puntando tutto sulla sanificazione delle aule. Come riportato su Orizzonte Scuola, a sostengo della sua idea ha riferito alcune lamentele ricevute dai genitori: “Anche oggi, mi è arrivata l’ennesima lettera di genitori che si lamentano del fatto che i figli devono indossare in classe il giaccone (oltre alla mascherina) perché le nuove regole obbligano all’apertura delle finestre anche in pieno inverno ed i riscaldamenti, in genere, funzionano poco e male”. Ma cosa ha detto l’attuale ministra dell’Istruzione a proposito dell’aereazione? Attraverso la rubrica social #LaMinistraRisponde ha risolto qualsiasi dubbi spiegando che: “L’aerazione dei locali è una delle regole per garantire l’areazione. Basta garantire un ricambio d’aria così come ha stabilito il Comitato Tecnico Scientifico.”.Altro tema molto discusso nelle ultime settimane concerne il. Una delle domande poste alla ministra, infatti, recita: “Perché dovremmo allungare il calendario scolastico dato che alunni e docenti hanno sempre lavorato?”. La ministra ha chiarito che non è stata ancora presa nessuna decisione in merito ma trova legittimo il dibattito sulla possibilità: “Credo però che sia opportuno aprire una riflessione, un confronto sugli apprendimenti in questa fase emergenziale e quindi anche su eventuali azioni da compiere per assicurarci che nessuno resti indietro. Ricordo che il calendario scolastico è comunque una competenza regionale”.Tutte lecon domande e risposte sono state rese pubbliche sui profili social del ministero e della ministra ma noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporvele tutte di seguito, precedute dalle rispettive domande poste da studenti e famiglie.“Certo, ho avuto anch’io problemi di confusione in classe ma ho sempre cercato di riportare i miei alunni all’attenzione coinvolgendoli uno per uno durante la lezione, facendoli sentire protagonisti dell’apprendimento”.“Anche quest’anno come lo scorso anno daremo particolare attenzione a chi ha disturbi specifici dell’apprendimento. Ci saranno regole specifiche. Staremo accanto a studentesse e studenti, nessuno rimarrà in dietro”.“Abbiamo stanziato oltre 400milioni sulla didattica digitale da marzo ad oggi, acquistando più di 400mila tra tablet e pc e 100mila connessioni. Inoltre abbiamo approvato un piano di 400milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultra larga. Ancora, abbiamo sottoscritto specifici accordi con le principali compagnie telefoniche per rendere completamente gratuito l’utilizzo delle piattaforme più in uso per la didattica digitale integrata. Stiamo investendo altri 85milioni di euro. Sono molti fondi. Chi ha problemi nella propria scuola ce li segnali, verificheremo”.“Questa è una decisione che ha preso la regione Campania che ha la competenza sulla chiusura e la riapertura delle proprie scuole. Sono convinta che soprattutto nelle aree dove ci alti tassi di dispersione scolastica, la chiusura sia un danno enorme. Mi batto per la riapertura”.“Quello della plusdotazione è un tema forse poco noto ma che riguarda centinaia di studentesse e studenti. Su questo argomento il ministero è al lavoro e sta elaborando apposite linee guida che diffonderemo presto”.“Assicurare l’attenzione dei locali che permette di garantire la massima sicurezza a scuola. Ciò non vuole dire però lasciare le finestre sempre aperte, sono due cose diverse. Basta garantire il ricambio d’aria come ha indicato il Comitato Tecnico Scientifico”.“In questi giorni il ministero sta dotando le commissioni degli strumenti necessari per procedere alla correzione da remoto delle prove già effettuate del concorso straordinario. Le prove che sono slittate saranno ricalendalerizzate”.“È già stabilizzato che ogni scuola nella sua autonomia provveda a organizzare le lezioni per le ragazze e i ragazzi che sono in quarantena. Ci sono tutti gli strumenti per farlo”.