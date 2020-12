Ritorno a scuola, cosa succederà dal 7 gennaio? 

Scuola: da gennaio il 75% degli studenti delle superiori torna in classe

Ritorno a scuola: i chiarimenti del ministero

Scuola e trasporti: il documento per ridurre i rischi

L’e le relative disposizioni governative hanno cambiato completamente il modo di farenei tanti istituti scolastici italiani. Dopo ildel 3 dicembre, però, sembra che si potrà ritornare in parte alla. Dal 7 gennaio, infatti, torna la didattica in presenza alneglidelle regioni gialle e arancioni.In questi giorni ile i diversi enti amministrativi sono al lavoro per rimodulare gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti in relazione alle capienze dei. Vediamo insieme cosa succederà.Con la fine dell’si concluderà anche la didattica a distanza, o almeno in parte. Come anticipato, secondo le indicazioni dedel 3 dicembre, dal 7 gennaio gli studenti delledelle regioni gialle e arancioni potranno finalmente tornare tra i. Ilha anche chiarito che continuerà ad essere garantita la partecipazione degli studenti ad attività di laboratorio in presenza e l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti disabili o con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda le, lee le, inoltre, tutto resta invariato: la didattica rimane in presenza con l’obbligo dell’per gli alunni con età superiore ai 6 anni. A non cambiare, per ora, sono le misure destinate alleo con massimo rischio di contagio: anche il nuovo Dpcm conferma laper le scuole secondarie di primo grado (escluse le classi prime) e per le scuole secondarie di secondo grado. Fanno eccezione anche qui le attività di laboratorio in presenza e l’inclusion e scolastica degli alunni e degli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.Negli ultimi giorni il, attraverso il capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ha voluto inviare agli istituti scolastici italiani una nota con deiin merito alle misure introdotte dal nuovo Dpcm. Per organizzare al meglio il rientro, infatti, occorre modulare il, glidelleper docenti e studenti e degli, tenendo conto della frequenza a scuola del. Per tale ragione in questi giorni sono stati istituti deipresso ogni prefettura con rappresentanti delle Province o delle Città Metropolitane, sindaci, dirigenti degli Ambiti Territoriali del Ministero dell’Istruzione, rappresentanti del Ministero dei Trasporti, delle Regioni e delle aziende di trasporto locali. Un altro punto fondamentale della nota ministeriale riguarda l’, riconosciuto come risorsaper garantire una migliore gestione dei gruppi classe e per attuare le attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all’igiene degli ambienti: ”Al predetto personale docente va garantito un orario di servizio il più possibile stabile nonché, al pari dell’organico dell’autonomia, l’assegnazione prioritaria alle classi su orario curricolare”. Qui la nota completa.Come riportato da ‘Il Messaggero’, il 4 dicembre ilha acquisito il documento redatto dall’e dall’in merito alla gestione del rischio di contagio da Covid-19 nelle attività correlate all’ambito scolastico con riferimento al. Tale documento contiene indicazioni operative e pratiche soprattutto in vista del rientro a scuola degli studenti della secondaria di secondo grado. Il documento è consultabile qui