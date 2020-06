Ritorno a scuola, come sarà? Le anticipazioni delle linee guida

Il Ministero dell’Istruzione sta per diramare le linee guida sul rientro a scuola

Linee guida sul rientro a scuola: due scenari possibili

Come si tornerà in classe a settembre?

Siamo ormai quasi agli inizi di luglio, quindi possiamo dire con certezza che. Senza dubbio è stato un anno decisamente, che haa causa dell’epidemia da Covid-19. Tuttavia già si sta pensando a come riapriranno le scuole a, in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico.E proprio a proposito del prossimo anno,nelle scuole: sbirciamo insieme quali sono le anticipazioni di come riapriranno le scuole a settembre.Sembra certo a questo punto chele loro porte per accogliere nuovamente tutti i loro alunni, meno certo è inveceE proprio per far sì che tutte le scuole siano pronte a riaprire le linee guide su comeper il ritorno ai banchi dovrebbero arrivare addirittura prima della fine della settimana. Già in queste ore però stanno, giorno nel quale dovrebbe tenersi una conferenza stampa del Ministero dell’Istruzione proprio per annunciare il nuovo documento. Secondo il Sole24Ore , le principali indicazioni contenute nelle linee guida ruoterebbero attorno a dei concetti fondamentali:Come era successo anche per la Maturità 2020 , che variano al variare delle condizioni dei contagi all’interno delle singole regioni e del Paese intero. Sembrerebbe quindi che, con i contagi da Covid-19 sotto controllo,. Se invece, si prevede già un, con indicazioni centralizzate per evitare di lasciare nuovamente eccessiva libertà ai singoli docenti.Le linee guida stilate dal Ministero dell’Istruzione sono, come era ovvio,a fine maggio. Quindi, immaginando il primo scenario, dove i contagi non sono risaliti durante la pausa estiva,. Da settembre infatti i ragazzi dovranno. Tuttavia, solo queste norme sono, il come metterle in praticatra il dividere le classi in gruppi più piccoli, oppure inserire delle lezioni extra il sabato, oppure aggiungere all’orario normale dei rtientri pomeridiani, o provare con l’interclasse per affinità di materie e (solo alle superiori), attuare un mix di lezioni in presenza e didattica a distanza.Ma sicuramente nel corso della giornata di domani avremo più informazioni in merito.