Rientro a scuola 2020, come sarà a settembre: tutto sulle linee guida

Ritorno a scuola a settembre 2020: il protocollo da seguire

L’help desk per il rientro a scuola degli studenti

Le linee guida rilasciate dal Ministero dell’Istruzione per settembre 2020

Settembre 2020: ingresso, uscita e igienizzazione

Agosto sta finendo e con la sua finedi tutta Italia. Settembre infatti sarà un mese molto importante:Ma come sarà questo rientro in aula? Molto si è dibattuto in proposito, soprattutto sulle procedure da adottare per poter garantire la sicurezza di tutti,che sta arrivando dopo le vacanze estive.Ecco perché noi di Skuola.net ci teniamo a fare chiarezza riportando le linee guida rilasciate dal Ministero dell’Istruzione.È datato 6 agosto 2020 il Protocollo di sicurezza per la ripresa delle scuole a settembre, sottoscritto. Nelle nota pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione si leggono anche le incoraggianti parole della Ministra Lucia Azzolina, che ha dichiarato in merito: “Si tratta di un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle cosiddette classi ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta una priorità.”Una delle novità più importanti contenute nel documento riguarda il cosiddetto: ovvero unche sarà attivo per le scuole, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. E anche su questo è tornata ad esprimersi la Ministra Azzolina, affermando che: “Ritengo particolarmente importante l’help desk che sarà attivato a supporto degli istituti. È la dimostrazione che non vogliamo lasciare sole le scuole. Che saremo al loro fianco in ogni momento supportandole in caso di difficoltà, così come abbiamo già fatto durante gli Esami di Stato”. Ad accompagnare l’help desk ci sarà, poi, unper gestire le criticità e monitorare l’andamento della situazione. In parallelo, ci saranno Tavoli di monitoraggio anche presso gli Uffici Scolastici Regionali.legate all’emergenza con un’apposita assistenza amministrativa.Nelle linee guida sono inoltre presenti diversi dettami che le istituzioni scolastiche, con l’ausilio delle famiglie, dovranno rispettare durante questi mesi di ritorno in classe. Uno su tutti prevede che “”. Infatti il documento ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperaturao altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. E sottolinea il divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente all’ingresso,. Inoltre è ribadito l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, come il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene.All’interno del protocollo sono poi presenti: importantissimi. Sarà inoltre limitato l’accesso a visitatori ed esterni. In aggiunta a ciò, una. Infatti sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito. Inoltre. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà a breve sull’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti con età superiore a 6 anni. Invece,