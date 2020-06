Scuola a settembre, in arrivo le linee guida: come si tornerà

Ritorno a scuola: quando arrivano le linee guida?

Dal 14 settembre 2020 tutti in classe?

A scuola distanza di sicurezza impossibile nel 40% dei casi

Le scuole hanno chiuso le loro porte a partire daa causa della grave pandemia di Covid-19 che si è abbattuta sull’Italia e sul mondo a partire proprio dai primi mesi di questo 2020. E se gli istituti superiori hanno potuto riaprire, tutti gli studenti che non siano maturandi, prima di settembreQuindi: ma sembrerebbe che da settembre tutti gli alunni, dai più piccini fino alle ultime classi di superiori,. Ma come sarà questo rientro? Scopriamo insieme le prime indiscrezioni in merito.Ormai sembra certo che a settembre tutti gli istituti scolastici riapriranno finalmente le loro porte per accogliere nuovamente tutti i loro alunni,. Il come tornare a scuola, infatti,, in modo che ogni istituto possa adottare le medesime norme di sicurezza per garantire un ritorno in classe. Da quanto ha affermato, coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, parlando ai microfoni dell’Ansa , queste linee guida sono ormai: “Aspettiamo il testo dal Ministero - ha infatti dichiarato - lo esamineremo e nella Conferenza straordinaria che si terrà probabilmente giovedì daremo il parere. La nostra intenzione è di trovare un'intesa". MaLa Ministranelle sue più recenti interviste e dichiarazioni, ultima quella a Radio24 in occasione della notte prima degli esami di Maturità 2020,per tutti gli alunni italiani. Ed è la stessa Cristina Grieco a, affermando che: “È la data più gradita a tutti anche se ci sono voci contrarie. Chiederemo comunque di avere meno disagi possibili nelle scuole laddove ci saranno elezioni. Sarebbe importante trovare altre sedi per i seggi elettorali, anche per il futuro. La collaborazione è massima, la partita è molto importante". E ha inoltre ipotizzato che: “il ministero dell'Istruzione sia in attesa di un ulteriore passaggio con il Comitato tecnico scientifico che deve avallare le linee", e ha poi proseguito Grieco, spiegando: "è urgente far sapere quando e come si riparte a settembre".Ma a fronte delle linee guida in arrivo, e di quelle anticipate nelle scorse settimaneche paventavano un bisogno di mantenere la distanza di sicurezza, è arrivato nelle ultime ore anche. Infatti, secondo, presidente dell'Associazione nazionale presidi,. "Secondo i nostri calcoli in una percentuale rilevante delle classi il distanziamento non è materialmente possibile per metratura delle aule e numero degli studenti. - così interviene nel dibattito sul ritorno a scuola Giannelli, e poi conclude - Cosa facciamo allora in questi casi? Questa è la domanda principale a cui dovrebbero rispondere le linee guida".