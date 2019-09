Primo giorno di scuola: le 10 richieste degli studenti al nuovo Governo

1. Scuole sicure, scuole verdi

Piani di investimenti per risolvere l’emergenza sicurezza

Eliminazione della plastica usa e getta da scuole e università: borracce agli studenti e depuratori di acqua in tutti gli edifici

Dotazione di pannelli solari in scuole e università

Adozione di carta riciclata e di strumenti per promuovere la digitalizzazione

2. Caro libro, ti schivo

3. Giovani in mobilità

4. Mezzogiorno di fuoco

5. Università per tutti

6. Porti chiusi, scuole aperte

7. Sarà sicura

8. Non siamo numeri

9. Sanità in salute

10. Alla ricerca

ha da poco diramato unnel quale, tramite, chiederà al Governo. La parola chiave di queste richieste - legittime - è. Ma il vero filo conduttore di tutti e 10 i punti è senza dubbio la. Andiamo a scoprire i 10 passi immaginati dagli studenti, nel comunicatoIl primo punto riguarda, da troppo tempo trascurata, non sempre a norma di legge, spesso senza un servizio diadeguato, con troppa plastica usa e getta al suo interno, e senzacome supporto alla didattica.Dunque ciò che gli studenti chiedono sono:Un altro problema evidente che gli studenti medi vorrebbero fosse risolto è quello che riguarda, che troppo spesso grava su famiglie e ambiente. Ecco che quindi gli studenti chiedono che, attraverso un adeguato finanziamento,. Immaginano un, gratuito per gli studenti, al solo prezzo del rispetto per ciò che viene fornito.Inoltre invitano il governo a prendere provvedimenti per, riducendo gli sprechi,Il terzo punto su cui hanno voluto dire la loro è quello del. Lo immaginanoper tutti gli studenti. In pratica, ciò che chiedono al nuovo Governo è unche preveda ladi tutti i mezzi pubblicidi età, l’acquisto e promozione di, la promozione dellae l’incentivazione dell’internazionalizzazione degli indirizzi e dei corsi di studio.L’attenzione degli studenti è volta anche nel, dove la disuguaglianza è ormai, il tasso di, così come il numero di studenti costretti a continuare gli studi altrove. Quindi chiedono unGli studenti Medi hanno inserito anche un punto che riguarda. Quindi chiedono:, che possa essere innalzata laa 28.000 punti ISEE, l’eliminazione della figura dell'di borsa di studio, e quindi l’innalzamento delle soglie per accedere ai servizi di diritto allo studio, in modo da ampliare la platea di studenti beneficiari di borsa. Inoltre vedono come misura necessaria il, aumentando i posti letto disponibili e l’istituzione delle borse servizi per dare a tutti la possibilità di studiare al meglio indipendentemente dalla propria condizione economica. Inoltre proprio sullevorrebbero che fossero proprio loro a promuovere, a partire dalla riduzione dell’utilizzo della plastica e degli sprechi fino a un’ottimizzazione energetica e promozione di mobilità urbana sostenibile e gratuita per gli studenti.In seguito vedono anche la necessità che siano gli atenei e le scuole a essere in prima linea nella, tramite progetti per l’apertura pomeridiana delle scuole, sia come luoghi di incontro, che come luogo pergli studenti stranieri,, nonché misure per la rimozione delle barriere architettoniche e incentivi alla pienaAnche il ruolo della donna trova spazio nella loro top 10 di interventi necessari, quindi viene chiesto al Governo la, istituzione all’interno dell’orario scolastico dell’, un piano di accessoe un servizio diL’ottavo punto prevede invece la richiesta del, lacon uno sguardo ai modelli europei, l’, e quindi l’introduzione e l’incentivazione alla, all’e alla valutazione. Infine chiedono anchee per tutti i corsi di laurea.Quasi a fine classifica, e dopo la richiesta di abolizione del numero chiuso, vi è anche un punto a parte che tratta, che vede una forte carenza di medici. Per assicurare il diritto alla salute a tutti, vedono come passo necessario. Per questo vedono come fondamentale una, a partire dallain ottica di snellire la durata del percorso, prevedendo adeguate attività di tirocinio di carattere professionalizzante, investendo pere per il reclutamento dei docenti,. Infine, come ultimo passaggio chiedono la predisposizione di unanell’area medica dell’anno precedente così cheL’ultimo step del comunicato chiede un, in particolare sul, per stabilizzare tutti quei precari del mondo della ricerca che esistono attualmente e prevedere un percorso preciso per un nuovo, che riesca ad immetterli nel sistema ad un'età accettabile e che preveda tempistiche certe di formazione.