Vittima dei bulli per la maglietta: l'Università la fa diventare t-shirt ufficiale

Una T-shirt personalizzata: la creatività come bersaglio di derisione

Un modello positivo di docente

La rivincita schiacciante: un inatteso lieto fine

Le storie più belle sono quelle che hanno un inizio infelice e disperato a cui però non soccombono e anzi, lo ribaltano per raggiungere il sognato lieto fine. A questa tipologia di storie appartiene anche quella di un giovanissimo, divenuto bersaglio di bullismo da parte dei suoi piccoli compagni di scuola.Durante il ‘’, una giornata celebrativa in cui tutti gli studenti indossano indumenti che richiamano il colore del loro college preferito, ladi un piccolo studente della Altamonte Elementary School,ma sprovvisto di vestiti che richiamassero il college americano, gli ha suggeritoper superare questa mancanza. Sulla propria, colore per eccellenza del college americano, ha infattisu cui aveva disegnato a pennaL’iniziativa però ha suscitato la disapprovazione di alcune delle sue compagne che, nonostante non avessero nemmeno partecipato al ‘College Colors Day’, dopo averlo incontrato a mensa durante l’ora di pranzo, non hanno risparmiato il loro coetaneo daGuarda anche:Il piccolo studente non è rimasto immune da quello che può definirsi, tanto da accorgersene anche la sua attentache ha notato immediatamente ildel suo piccolo allievo. L’entusiasmo con cui aveva creato e personalizzato la sua maglietta, unica nel suo genere, si era improvvisamente dissolto lasciando il posto ad un pianto disperato.Il giorno stesso, colpita e dispiaciuta per l'accaduto, la maestra ha deciso di pubblicare, in cui raccontava lo spiacevole episodio, che in poche ore è divenuto letteralmenteL’ha così generato un’ondata dicon una risonanza talmente forte anche sull’opinione pubblica da spingere l’Università ad inviare al suo piccolo fan, come cappelli, bandierine, quaderni, spille e molti altri.Ma non è finita qui.Loper sponsorizzare l’iniziativa ha invitato infatti su Twitter tutti i fan del college a comprare la maglietta, dichiarando che i fondi ricavati, in onore del piccolo creatore deriso, saranno devoluti ad: ‘Condividi l'orgoglio di uno studente elementare della Florida indossando il suo disegno anche sulla maglietta! Una parte del ricavato di ogni t-shirt venduta andrà a una fondazione anti-bullismo’.Considerato il sorprendente successo di vendita delle magliette, andate letteralmente a ruba,, presidente ad interim dell’Università del Tennessee, ha elogiato l’immaginazione e la fantasia del giovanissimo studente che da oggetto di scherno è diventato il protagonista di una storia bellissima, rischiarata da tinte arancioni.