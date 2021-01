La tua regione è rossa, arancione o gialla? Se non l'hai capito te lo dice l'app

Covid zone: la web app che ti informa sulle restrizioni da rispettare

Che zona è oggi: la slot machine con Giuseppe Conte

L’continua senza sosta e ilè sempre al lavoro per elaboraree disporreper scongiurare l’ulteriore diffusione del virus. Dopo mesi di decreti legge e decreti presidenziali, però, capita di fare un po’ disulle misure da rispettare e sulle restrizioni da ricordare.Per sopperire a questo disagio, un gruppo di giovani italiani ha deciso di sviluppare unacon tutte le informazioni da sapere a seconda della regione di appartenenza. Vediamo insieme come funziona "".Si chiama “ Covid zone ” laideata e sviluppata da gruppo di ingegneri del software e data scientist delper aiutare i connazionali alle prese con i diversi decreti dia seconda del colore della zona di residenza,e accesso diretto alle: sono queste le tre funzioni principali su cui si basa la web app, ormai indispensabile per tutti gli italiani. Il suo, infatti, è: dopo aver cliccato sulla propria regione di appartenenza dalla cartina geografica riportata, il sito indica automaticamente ildella zona, lein vigore, tutte leche i cittadini devono rispettare e ovviamente leAbilitando il tasto “”, inoltre, è possibile visualizzare i dati ufficiali del “Report Ufficiale Vaccini anti Covid19” per la propria regione. Nello specifico, il sito propone uncon i dati relativi in percentuale delle. Non mancano, però, i– del Ministero della Salute, ad esempio – e l’invito a “far riferimento alle schede ufficiali di Palazzo Chigi per i provvedimenti ufficiali dettagliati” perché l’obiettivo del sito è solo quello di fare unSempre dal web è diventato virale il sito “ Che zona è oggi ”, un progetto nato per gioco da un informatico, una designer e un agronomo. In una sezione della pagina web hanno raccontato che “come ogni progetto che si rispetti” sono partiti da un’: “dare colore alle nostre giornate”. Da qui ilmadi creare unain grado di indicare ildella regione di appartenenza e le relativegovernative. “E cosa c’è di più bello – spiegano gli sviluppatori - di condividere i propri sentimenti, ma non con una persona qualsiasi, proprio con lui: Giuseppe Conte. Con la nostra Slot machine, socialmente sostenibile, l’unica in Italia che ti da sempre qualcosa in cambio senza chiederti mai nulla, si può avere tutto questo”. Ilrichiama proprio quello di una normale slot machine: dopo aver inserito ile la, infatti, il sistema decreta il colore della zona e fornisce i link diretti aiper leggere tutte leda rispettare.