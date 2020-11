Da zona gialla a zona arancione: cosa cambia

Le aree che dall’11 Novembre cambieranno colore

Le misure che rimangono invariate tra zone gialle e arancioni

Le misure che diventano più restrittive nelle zone arancioni

Dopo l’ultimoentrato in vigore, il nostro Paese è stato suddiviso incontrassegnate ciascuna da un colore diverso () che indicasu ciascun territorio. In particolare, la Calabria, la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia sin da subito sono state identificate come Regioni rosse, in cui la diffusione del virus è risultata molto grave e preoccupante.Puglia e Sicilia sono state invece dichiarate regioni arancioni, ovvero a rischio medio alto, mentre a tutte le restanti regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto) è stato assegnato il colore giallo, rappresentativo di una situazione a rischio medio.Guarda anche:Rispetto alla pubblicazione del Dpcm, però,in base all’nei territori regionali. A distanza di pochi giorni sono infatti già attesi i primiche interessano ben) che nelle prossime oreLa modifica della situazione territoriale iniziale è stata comunicata dalche ha annunciato il loro passaggio a zone a rischio mediamente elevato sinLa situazione appare più critica nella provincia diche si appresta a diventareAd ciascun colore è associato un diverso livello di rigidità nell’applicazione delle misure di sicurezza previste nelle diverse aree.Mentre la situazione che contraddistingue il colore rosso equivale a quella di un lockdown locale, le restrizioni sono più morbide nelle regioni gialle e in misura inferiore, in quelle arancioni.Se dunque l’evoluzione dal colore giallo ad arancione rappresenta un ulteriore imposizione di limitazioni, tuttaviapoiché in comune fra i due colori. Una di queste è quella che impone, se non per motivi di lavoro, di salute o di prima necessità. Anche se durante le ore non soggette a “coprifuoco” non sarà necessario presentare autocertificazione, le autorità raccomandano fortemente diAnche le regole che riguardano l'organizzazione scolastica sono le medesime poiché si tratta di norme stabilite a livello nazionale dall’ultimo Dpcm che ha dispostoper secondarie di I (ad eccezione della prima media) e di II grado.I luoghi di svago culturale comerimangono chiusi così come quelli deputati alcome le zone di bar e tabaccherie ad esso adibite o le sale scommesse e i bingo.Ancherimane invariata con una copertura massima pari alSe dunque le regole per gli spostamenti serali e notturni all’interno dello stesso comune rimangono invariate con una limitazione solo dell’orario di circolazione (dalle ore 22:00 alle ore 05:00), una differenza sostanziale si applica invece agli: mentre i cittadini all’interno delle regioni gialle possono muoversi tra regioni del medesimo colore,rimangono invece, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute o di prima necessità. Lo spostamento fra comuni diversi inoltre, anche all'interno della stessa Regione, non è più consentito nella fascia arancione.Una limitazione importante che subentra nelle zone arancioni, interessa tutte le attività che non si occupano di vendita e servizi di beni di prima necessità, indipendentemente se si trovano all’interno o fuori dai centri commerciali: per tutti questi, è prevista infatti la