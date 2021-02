Nasce la Rete Nazionale della Salute, scopri i progetti sui corretti stili di vita

Rete Nazionale della Salute, le sue potenzialità

Nasce la. La Rete Nazionale nasce in un momento storico particolare con la pandemia da Covid-19 che mette a dura prova i governi di tutto il mondo. Ecco la risposta dell'Italia tramite la scuola.La Rete Nazionale della Salute organizzata da diversi partner,, si pone l'obiettivo di una programmazione in un’ottica di promozione e tutela del benessere. Le iniziative presenti sulla Rete investono tutte le aree della prevenzione e tutela del benessere – alimentazione e nutrizione, educazione all’esposizione solare, sport e mobilità attiva, prevenzione delle dipendenze, primo soccorso, disturbi del sonno – connesse ai comportamenti quotidiani nel contesto scolastico e in famiglia.Diversi sono i progetti presentati. C'è ad esempio quello della fondazione. L'attività di formazione è finalizzata a diffondere una maggiore consapevolezza su quali aspetti possono determinare una propensione verso: tra questi stati emotivi, processi cognitivi, condizioni sociali e origini neurofisiologiche. C'è quello di, con la possibilità di conoscere l'origine e il significato dal tattoo. Altro progetto interessante è quello riguardante. Molto attuale. Il documento, prodotto dalla, si pone l’obiettivo di fare chiarezza sull’uso corretto delle mascherine e su quelle che sono le buone pratiche da adottare nell’indossarle. C'è anche un progetto riguardante. Altro percorso interessante quello che riguardache aiuteranno a evitare a breve termine gli effetti spiacevoli delle scottature come le più gravi conseguenze a lungo termine. Infine previsto un progetto, in collaborazione con, riguardante laper promuovere abitudini adeguate in un’ottica di prevenzione dei disturbi del sonno e delle patologie legate a un sonno insufficienteQuali sono le 10 cose che gli studenti fanno sempre invece di studiare? Guarda il video