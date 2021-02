Chi sarà il Ministro dell'Istruzione di Draghi?

Patrizio Bianchi: il probabile nome per il Ministero dell’Istruzione

Con la crisi di Governo che sta scivolando rapidamente in unal cuiil Presidente Mattarella ha designato, è pressoché certo che l’attuale Ministra dell’Istruzione in carica,, si ritroverà costretta a breve adil timone del Dicastero di Viale Trastevere. Ma chi siederà al suo posto? Scopriamo qual è ilpiù probabile che in queste ore sta girando nei corridoi del Ministro dell'Istruzione.Sin da ieri mattina c’è un nome in particolare che sta girando tra le stanze del Ministero dell’Istruzione, ed è quello di: l', Università e Lavoro inper due mandati, con due differenti presidenti, Errani e Bonaccini. Insomma un curriculum di tutto rispetto che peròdi certo alle cariche amministrative, ma, come puntualmente riportato da Repubblica.it , è impreziosito dalla formazione a, con gli studi successivi allapassando per la cattedra universitaria e alladal 2004 al 2010, fino ad arrivare ad incarichi più recenti: è stato infatti amessa in piedi per dettarein pienaproprio al Ministero dell’Istruzione. Insomma, se le voci dovrebbero confermarsi, sarebbe proprio l’emilianoa prendere le, ma solo il tempo potrà dirci se sarà così. Non si esclude infatti che a contendergli questo posto, in caso di governo politico, possano essere - come riporta Orizzontescuola - Anna Ascani, l'attuale viceministra, o Gaetano Manfredi, in caso di un nuovo accorpamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca e del ritorno del vecchio Miur.