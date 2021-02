La Dad nel mirino degli hacker: Zoom, Moodle e Google Meet le piattaforme più colpite

Cybercrime: gli attacchi degli hacker sulle principali piattaforme didattiche

Adware e riskware sulle piattaforme di E-lerning: i due tipi di minaccia informatica

E' grazie al ricorso di strumenti digitali se la scuola, ormai quasi da un anno, prosegue e garantisce il normale. Nonostante sia criticata da studenti e docenti, è ancora necessaria per il proseguimento dell'attività didattica. È da un anno insomma che l’insegnamento attraverso la Dad è argomento di discussione accesa in tutti i dibattiti legati alla scuola e, recentemente, tra le criticità ad essa connesse si è aggiunto ancheGuarda anche:Ilassociato alle attività illecite da parte degli hacker sul web viene definito, ilÈ Ansa a riportare la notizia di, azienda informatica attiva proprio nel settore della, che ha riscontrato: da gennaio a giugno 2020, il numero totale di utenti vittima di minacce diffuse sfruttando questi strumenti è stato di 168.550 - un aumento del 20.455% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma gli esperti di Kaspersky hanno scoperto che questo numero ha continuato a crescere da luglio a dicembre 2020 e, a gennaio 2021, il numero di utenti colpito da queste minacce ha raggiunto quota 270.171 con un aumento del 60% rispetto alla prima metà del 2020.Tra tutte,risulta essere la più colpita, seguita dae infine daL’unica piattaforma che dall’indagine effettuata è risultata maggiormente estranea a questo tipo di incursioni esterne è stataLa ricerca diha dimostrato che il 98% degli attacchi effettuati sono di due tipi:Nel gergo tecnico informatico, consi indica una moltiplicazione continua di, mentre ilrappresenta un rischio più insidioso e pericoloso per la sicurezza dei dati personali presenti sul proprio computer: si tratta infatti di vari file che, una volta "manomessi" o incautamente installati, riescono adE tra le varie azioni illecite effettuate attraverso il riskware si annoverano anche quelle relativeche, molto simili a quelle originali, adescano gli utenti attuando in realtà, ovvero diinviate sulla e-mail o attraverso fantomatiche notifiche della piattaforma stessa.Guarda il video con