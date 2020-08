Riapertura delle scuole: termoscanner, orari e mascherine. Le proposte delle Regioni

Mascherina al banco, ecco chi dice no

Inevitabilmente con l’arrivo ormai sempre più prossimo di, ecco che il dibattito pubblico si sta concentrando su un tema molto importante:. Infatti, finalmente, dopo la chiusura a metà febbraio causata dall’emergenza covid-19, ecco chePurtroppo però, dato che l’emergenza sanitaria ancora non si è conclusa, e che anzi,, la questione è davvero, e i provvedimenti presi a inizio agosto potrebbero già necessitare di aggiornamenti e rivisitazioni. Oggi, dalla Conferenza delle Regioni è arrivato l'ok al documento dell'Iss per la gestione di eventuali casi di Coronavirus a scuola, ma rimangono nodi cruciali ancora non risolti, in particolare sulla questione trasporti, mascherine e misurazione della temperatura.Scopriamo quindi i pareri dei rappresentanti delle Regioni riportate da Il Corriere della Sera dopo il vertice sulla scuola di ieri.Una delle questioni più discusse è quella che riguarda le: in classe? Il primo a parlare dell’argomento, dopo il tavolo che si è tenuto tra i Presidenti delle Regioni e il Governo sul tema scuola, è stato, il Governatore della Regione Liguria, che ha chiarito la sua posizione in merito: “Io non ce lo tengo al banco per 5 ore un alunno con la mascherina sul viso; dico sì invece alla protezione per tutti all’ingresso e negli altri momenti di comunità.” Concorde anche il Presidente delle Marche,, che ha inoltre espresso la sua perplessità sulle “” e sulla necessità di. Anche il Veneto e la provincia di Trento, negli scorsi giorni, hanno manifestato parere contrario alle mascherine obbligatorie. Tuttavia ancora nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito all’obbligo di mascherina durante le lezioni.Un altro grande tema è quello dei: infatti sono moltissimi gli studenti, soprattutto delle scuole medie e superiori, che per raggiungere la scuola si affidano ai mezzi pubblici. Quindi, in ottica della riapertura delle scuole, anche i trasporti giocano un ruolo. Ad aprire il dibattito è stato Zaia, il Presidente della Regione Veneto, denunciando: “Ho scritto il 7 aprile al Mit per porre il problema del trasporto pubblico locale per le scuole. E siamo ancora in stallo”. A fare eco al collega è intervenuto anche, il Governatore della Regione Liguria, che in merito alla posizione del, dissente, affermando che: “Noi diciamo sì a regole condivise purché non risultino poi totalmente inapplicabili. Pensare di non far occupare tutti i posti a sedere su un autobus è lontano dalla realtà. In Liguria abbiamo già ridotto le distanze sui mezzi, che viaggiano al 60 per cento della capienza e col 100 per cento dei posti a sedere occupati”.Molte sono state le proposte avanzate dai rappresentanti delle Regioni, come annunciato da Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della, che ha dichiarato: “Dal confronto tra governo e Regioni, emerge che alcune nostre indicazioni stanno trovando consenso, come l’utilizzo dei termoscanner da parte delle scuole che lo vogliano.” Infine riportiamo altre: la prima sarebbe quella di inserire “”, mentre la seconda prevede di “”.