L'appello delle paritarie: da noi 800.000 alunni, senza aiuti la riapertura delle scuole è a rischio

Davvero la scuola potrebbe ripartire senza il contributo numerico delle paritarie?

Ci sono livelli scolastici o aree del Paese in cui le paritarie pesano di più?

Durante il lockdown le scuole paritarie hanno continuato a funzionare attraverso la didattica a distanza?

C'è stata una 'sofferenza' anche dal punto di vista finanziario?

Ma le famiglie sono state in grado di continuare a pagare le rette?

Alla luce delle misure anti-Covid, qualcuno potrebbe non riaprire o ridurre significativamente il numero di alunni?

Il lockdown è stata una dura prova per il sistema scolastico italiano. Ma c'è un comparto che ha sofferto più di altri: le. La maggior parte delle misure normative e dei fondi stanziati dal Governo in questi mesi si sono concentrati sulle statali, lasciando nell'incertezza del domani migliaia di istituti privati. Un primo cambio di rotta è però avvenuto in fase di conversione del: con unpresentato in Parlamento sono stati(dai 150 milioni inizialmente previsti si è passati a).Le associazioni che rappresentano il mondo dell'istruzione privata lo giudicano “un passo importante nella direzione di considerare, finalmente, le scuole paritarie parti costitutive del sistema nazionale di istruzione”. Ma, nonostante ciò, le incognite sul futuro sono ancora molte. Skuola.net ha cercato di capire meglio qual è la situazione in cui versa il settore interpellando(Federazione delle Scuole Cattoliche primarie e secondarie).Leggi anche:Non credo di esagerare dicendo che il mondo della scuola in generale potrebbe non ripartire, semplicemente perché. Senza entrare nel merito della legge 62 del 2000, che ha regolato un diritto peraltro sancito dalla Costituzione - relativo alla libertà di scelta educativa - basta pensare alla ricaduta economica:in un momento storico i cui gli istituti hanno bisogno di avere ancora più spazi?, che fine farebbero? In questi mesi di lockdown e anche di battaglie politiche abbiamo assistito ad alcuni comizi nel Parlamento contro le paritarie che purtroppo ci fanno capire come ci siano ancoraÈ chiaro chema credo che il lorosi faccia sentire, in territori geograficamente e socialmente difficili dove i nostri istituti rappresentano le uniche realtà deputate alla trasmissione del sapere ai ragazzi.. I media parlavano di una chiusura temporanea mentre a noi era chiaro che non si sarebbe più riaperto. Perciò da quel momento in poinella quasi totalità degli istituti. Noi come Fidae abbiamo anche deciso di mettere a disposizione, su base completamente volontaria, unache attraverso riunioni e webinar aperti a tutti i docenti di paritarie e statali, hanno datoil più possibile queste nuove forme di insegnamento.Indubbiamente hanno sofferto, specie perché la legge 62 del 2000, pur avendone riconosciuto il ruolo e avendole parificato alle scuole statali, non gli ha dato seguito da un punto di vista economico. Il risultato è chee ogni anno devono passare il vaglio dell’approvazione parlamentare che può aggiungere o, come molto spesso succede, togliere risorse. Ecco perché, la scuola ha dei costi fissi che riguardano il personale ma non solo. E, decidendo di mandare il proprio figlio presso un nostro istituto,In genere, per comodità e per venire incontro a tutti, le rette vengono pagate ogni mese.peròanche durante la chiusura., con perdita del lavoro, cassa integrazione, diminuzioni molto importanti del fatturato. È chiaro che il primo taglio che hanno fatto ha riguardato le rette scolastiche.La nostra battaglia è proprio questa: n, noi vogliamofare scuola, con tutti gli studenti, delle statali e delle paritarie. Ecco perché. Abbiamo iniziato un dialogo con il ministero dell'Istruzione e con quello delle Finanze. Siamo fiduciosi.