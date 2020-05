Scuola e rientro a settembre a turni, Azzolina: è una proposta

Rientro a scuola a settembre: la proposta della possibile didattica “mista”

Sono giorni intensi per il Ministero dell’Istruzione che, oltre a dare risposte su Esame di Stato e di Terza Media, dovrà ben presto fornire risposte certe sulla necessaria organizzazione delin vista del nuovo anno scolastico, in partenza come sempre a. Ad oggi nulla è stato deciso ma la Ministra Azzolina ha precisato che ci sono sul tavolo dellee quindi tra i diversi ordini scolastici.Ecco quali sonoa settembre trapelate in questi giorni.Tra le tante ipotesi discusse è stata caldeggiata anche quella relativa all’attuazione di una forma diche secondo il parere della Azzolina sembrerebbe in grado sia di assicurare la socializzazione fra la comunità scolastica, sia di portare avanti il lavoro educativo e formativo degli insegnanti, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Per arginare il problema delle classi pollaio, infatti,. Per non creare disparità di alcun tipo inoltre,nelle due modalità previste. Al momento si tratta solo di una proposta, la cui attuazione però troverebbe degli ostacoli come l’assenza della banda larga in molte aree italiane.Ad oggi è comunquequali saranno le modalità del rientro a settembre poiché queste non potranno certo prescindere dal quadro della situazione epidemiologica sul nostro territorio, il cui andamento sarà più chiaro solo a partire dalle prossime settimane.