10 cose da sapere sulla fine dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo

10. Quando si potrà tornare in classe?

9. La scuola riaprirà il 1° settembre?

8. In classe si prenderanno misure di sicurezza?

7. Quest’anno scolastico tutti promossi con il 6 politico?

6. Che valore hanno le lezioni a distanza?

5. Agli esami di Maturità saranno tutti promossi?

4. Come sarà l’esame di terza media?

3. Come sarà l’esame di Maturità 2020?

2. Come sarà la Commissione di Maturità 2020?

1. Come si attribuirà il voto di Maturità 2020?

In molti paesi d’Europa si sta già pensando, che probabilmente sarà prima di settembre 2020. Tuttavia, qui in Italia, a causa del lockdown esteso fino al 4 maggio 2020, un possibile ritorno a scuola. Ecco quindi un decalogo, pubblicato dal Sole 24 Ore , di notizie da sapere sulla fine di questo anno scolastico diverso da quelli precedenti e di come l’Italia sta gestendo la questione scuola in questa pandemia mondiale.Il Ministero dell’Istruzione è stato molto chiaro in merito a questo punto:Si tornerà a scuola quandodi incorrere in nuovi focolai all’interno degli istituti scolastici, quindi servirà ancora monitorare la situazione contagi per qualche tempo.La Ministra Azzolina è stata categorica ribadendo che, ma che le attività scolastiche sarebbero riprese all’inizio di settembre. I primi di settembre non toccherà però a tutti rimettersi davanti ai libri, ma, che dovranno appunto recuperare proprio i primi giorni di settembre.Anche su questo punto è intervenuta per prima la Ministra Azzolina, comunicando che. Quindi come misure di sicurezza nelle scuole, se ce ne sarà bisogno, si punterà prevedibilmente, alle misure che riguardano le distanze sociali, anche se spesso, nelle classi italiane, questo discorso potrebbe essere problematico da applicare.La Ministra Azzolina ha dichiarato che sì,, infatti per i maturandi il discorso è diverso, tuttavia non vuole parlare di 6 politico. Infatti tutte le insufficienze accumulate dovranno essere, anche se gli studenti a settembre passeranno tutti alla classe successiva.Le lezioni a distanza, messe in campo dalle scuole - dalla maggior parte di loro - da quasi due mesi, devono essere degli strumentiNo, agli esami di Maturità 2020 . Tuttavia saranno tutti: in pratica tutti gli studenti di quinta superiore avranno l’opportunità di sostenere l’ esame di Stato , ma la Commissione d’esame si riserverà il diritto di giudicare e di, se necessario, chiunque non ritenga idoneo.L’esame di terza media, se non si dovesse tornare a scuola, sarà formato semplicemente dal componimento di un, una specie di tesina in pratica, che gli studenti dovranno consegnare ai loro professori. Il voto finale quindi terrà conto sia del percorso dell’alunno fino a quel momento, sia dell’elaborato consegnato dal candidato. Se invece si tornasse a scuola entro il 18 maggio, l’esame di terza media si terrebbe inAnche in questo caso ci sono due scenari: con ritorno a scuola. Se si tornerà in classe entro il 18 maggio, l’esame di Maturità vedrebbe un ridimensionamento del programma,. Se invece non si dovesse tornare a scuola, l’esame di Maturità 2020 sarà concentrato in unche vedrà al suo interno tutte le materie.La Commissione di Maturità 2020 sarà a prevalenza: ovvero sarà formata dadella classe e di unIl voto di Maturità anche quest’anno, come i precedenti sarà in. Solitamente il curriculum dello studente valeva, mentre i restantivenivano divisi equamente tra le tre prove. Quest’anno, se non si tornasse prima di settembre,. Tuttavia è probabile che ci saranno aggiustamenti su questo punto: aspettiamo novità dal Ministero dell'Istruzione.