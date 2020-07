Rientro a scuola a settembre, l'allarme: mancano i prof

Rientro a settembre: allarme cattedre vacanti

Dopo i mesi di didattica a distanza dovuti all’, la ministra dell’Istruzioneha confermato che tutti potranno rientrare a scuola in sicurezza dal. Nelle ultime ore, però, i sindacati hanno lanciato undopo la diffusione dei dati sulla mobilità: “” soprattutto al Nord.Ma come si potrà rientrare a scuola se ci sono oltreliberate negli anni dai pensionamenti? Ecco cosa dicono sindacati ed esponenti politici.Nelle ultime i sindacati italiani, in particolare la, hanno contestato un fatto molto importante che riguarda il mondo della scuola: il rientro a settembre sarà segnato non solo daie dalleper prevenire il contagio da Coronavirus ma anche dal problema costante delle. Tale allarme interessa soprattutto le scuole dele dunque proprio le aree più colpite dal Covid., segretaria della Cisl, ha constatato che “la cura della '' tanto osannata da diversi anni continua a non trovare soluzioni e si parla di una base, anche per il prossimo anno, di 200mila incarichi annuali”. La soluzione proposta dal sindacato? Faree procedere con ile lacome già avviene nella Pubblica Amministrazione e in altri contesti lavorativi e come richiesto dalla Corte di Giustizia Europa. Negli anni, infatti, c’è sempre stata “un'impostazione politica che non ha individuato un processo di reclutamento adeguato” che ha portato le cattedre vacantinell’ultimo anno scolastico.Altra problematica che coinvolge direttamente il mondo scuola per il rientro a scuola è la. Le polemiche vengono soprattutto dal leader della Legache ha specificatamente detto che “da settembre circa un milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo”. A confutare la sua istanza, però, è stata proprio la ministrache ha risposto così alle sue asserzioni inattendibili: “Nessun alunno sarà cacciato da scuola, come sta continuando a dire Matteo Salvini, inondando le Regioni di numeri a caso. A settembre la scuola riaprirà per tutti. Abbiamo le soluzioni e abbiamo le risorse. C'è chi, invece, preferisce usare la scuola per fare propaganda.”. Nel frattempo la sottosegretaria all’Istruzione,, ha spiegato che hanno già censito “3000 edifici scolastici in sicurezza, non utilizzati" da riservare ad aule alternative perché “il 20% degli Istituti superiori delle grandi città presenta criticità".