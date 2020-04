No al pigiama, niente foto ai compagni: i "divieti" delle scuole agli studenti in didattica a distanza

Le nuove regole delle scuole per la didattica a distanza

Videolezioni: il vademecum degli istituti in quarantena

La didattica a distanza si sta prolungando. E proprio per questo in moltissimi istitutidi norme basi per il corretto utilizzo della didattica a distanza. Vediamo insieme le regole più diffuse.Moltissimi istituti hanno avuto la necessità di instaurare delle nuove regole per poter amministrare e gestire meglio le lezioni di didattica a distanza.In primis, una delle preoccupazioni che la maggior parte delle scuole condivide è rappresentata dalla, bensì ogni studente deve avere anche un aspetto consono. La seconda regola spesso indica. Inoltre moltissimi istituti hanno adottato l’opzione videolezione, ma la maggior parte ha preteso che gli studenti, a meno che l’insegnante non richieda un loro intervento. In molti casidell’app usata per la videolezione, e infatti è quasi del tutto da dimenticare la vecchia regola della mano alzata.Continuando con le norme più diffuse, troviamo quella che vede protagonista l'istituto comprensivo Pegli di Genova, dove “è accettabile un ritardo di pochi minuti alla connessione. Si effettueranno due appelli, al termine del secondo l’alunno ancora non in presenza e/o con, è dichiarato assente, anche se poi parteciperà alla lezione”, e poi puntualizza la preside: “Abbiamo avuto casi di ragazzi che accendono la webcam a inizio del corso e poi scompaiono, quelli che in classe avrebbero avuto la testa altrove qui evadono anche fisicamente.” Strettamente legato all’utilizzo della webcam è anche questo monito, condiviso da moltissime scuole, che prevede. Inoltre molte scuole all’interno del regolamento ribadisco di come sia necessario, evitando soprannomi, nickname o sigle, per qualsiasi piattaforma la scuola decida di utilizzare. Non è possibile, ed è anche necessario, prima di iniziare la call,sul pc o sul tablet dal quale si segue la lezione: insomma, nessuna distrazione. E a ribadire questa cosa, troviamo anche la regola, condivisa da diversi istituti che chiede, dove possibile, che gli studenti durante le videocall, in modo da potersi concentrare sull'insegnante e sugli esercizi. Questa carrellata di regole e norme per la didattica a distanza la conclude poi una frase tratta da un articolo di Repubblica.it che ben inquadra queste settimane: “Per settimane siamo andati avanti pensando che la didattica a distanza fosse una situazione temporanea — conclude Marco Casubolo, preside dell’istituto comprensivo Staglieno — Solo adesso iniziamo a organizzarci per una prospettiva sul lungo periodo.” Proprio questo è il passaggio chiave: