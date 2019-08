Scuola: ecco quanti promossi e bocciati. Uno su 5 sospeso in giudizio

Nel 2019 i promossi salgono e i rimandati diminuiscono

La geografia dei rimandati a settembre

Promossi nelle Istituti Superiori 2018/2019

E le scuole medie? Ammessi e rimandati 2019

E’ arrivata l’estate e anche il Ministero dell’Istruzione si è trovato a. Come saranno andati i ragazzi nel 2018/2019? Il Miur ha appena diffuso i dati degli scrutini: nella scuola secondaria di II gradoin programma, solitamente, per settembre. E anche se il 21% degli studenti rimandati può sembrare una cifra abbastanza alta, in realtà è un, che segnavanodi studenti impegnati nelle verifiche di recupero prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Bene anche per quanto riguarda le, infatti i bocciati diminuiscono e. Questo il quadro che emerge dalle rilevazioni sugliper l’anno scolastico 2018/2019.Studenti più bravi o professori più buoni? Forse: infatti gli studenti promossi in questo a.s. 2018/2019 salgono alrispetto aldell’anno scorso. Mentre quelli che dovranno ripetere l’anno scolastico nella Secondaria di II grado sono ildel 2017/2018.Ma dov’è che gli studenti sono più in difficoltà? La maggiore percentuale di non ammessi alla classe successiva si registra negli, ma sempre in descrescita rispetto aldello scorso anno. Scendono le(dal 4,2% al 4%) e(dal 9,8% al 9,5%). Tuttavia, lo scoglio principale negli Istituti Superiori si conferma, con ildi non ammessi all’anno successivo.Andiamo ora a scopriregli studenti fanno più fatica a passare nella classe successiva: intanto iniziamo con il sottolineare chedel 2017/2018. La(26,7%) e la(25%) sono le Regioni con le percentuali più alte. Quelle con ildel giudizio invece, ovvero:con il 14,4% econ il 15,4%. Se invece prendiamo in esame la tipologia di percorso di studio, la quota maggiore di studenti con insufficienze da recuperare si trova negli Istituti Tecnici (26,4%), seguiti dai Licei (19,2%) e dagli Istituti Professionali (16,8%).In attesa delle verifiche sui giudizi sospesi, la percentuale deinella Secondaria di II grado è del. Il picco delle promozioni(76,8%) mentre nei Professionalie neiè del 64,1%.Invece passando alla geografia, le Regioni dove si registra la percentuale più alta di ragazzi che hanno superato l’anno scolastico nello scrutinio di giugno sono(79,3%),(79%) e(78,7%). Quelle con meno promossi risultano sempre(63,3%) e(67,8%).Parlando invece delle, gli ammessi alla classe successiva, rispetto al, quindi lae stabile. La Regione con la più alta percentuale di ammessi è la(99,3%), seguita dacon il 98,7% econ il 98,6% di promossi. Gli ammessi all’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo hanno avuto quest’anno un, passando dal 98 del 2017/2018 al 98,4% del 2018/2019., l’anno scorso i licenziati erano stati il 99,8%.