Scuola a giugno e lezioni dal 1 settembre? Il nuovo ministro si confronterà con le Regioni

Ministro Bianchi: “Mi confronterò con le regioni per decidere il calendario scolastico”

Una delle idee del nuovo governo Draghi che ha fatto più scalpore nelle ultime ore è stata quella legatafino alla fine di giugno. L'ipotesi sul cambiamento del calendario scolastico è arricchita da nuove dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Bianchi, che ha dato il suo parere anche sull'eventualità di: scopriamo quali sono state le sue parole.È stata molto commentata e discussaper cercare di far recuperare una parte delle lezioni in presenza a tutti i ragazzi costretti per mesi in Dad. Ma proprio su un tema tanto delicato come questo è intervenuto, durante un’intervista al Corriere , il neo ministro Bianchi, che ha cercato di rassicurare il comparto scuola riguardo le sue intenzioni: “La competenza sul calendario è delle regioni che in situazione ordinaria decidono cosa fare in base alle specificità dei territori”. Ha dichiarato Bianchi, che ha poi aggiunto, dopo che la giornalista ha sottolineato come: “Per questo mi voglio confrontare con le regioni. La legge prevede almeno 200 giorni di lezione, ma non è un problema di un giorno in più o in meno a scuola. - Ha tenuto a precisare il ministro, e ha poi continuato - Dobbiamo decidere rispettando i diritti e la vita delle persone, valutando situazioni diverse, tra primarie e scuole superiori per esempio: quello che si è perso è soprattutto la socialità, lo stare insieme non la singola disciplina. La scuola non è solo insegnamento, apprendimento ma anche vita comune”. Dunque, la decisione di un prolungamento dell’anno scolasticoalmeno fino a quando il ministro Bianchi non avrà avuto l’opportunità di: ma c’è anche un’altra ipotesi in ballo.L’altra ipotesi sul tavolo, sempre inerente al calendario scolastico, era quella chein tutta Italia delle lezioni dopo la pausa scolastica:“Anche di questo discuterò con le regioni, io del resto sono stato assessore dell’Emilia per 10 anni e so quali sono i problemi. Da ministro voglio però che la macchina scolastica sia pronta per l'inizio delle lezioni, qualunque decisione prenderemo”. Così ha risposto il ministro Bianchi anche a questa ulteriore domanda riguardante il: la scuola dovrà quindi essere pronta per ricominciare prima possibile, ma ancora una volta la palla dovrà prima passare in mano alle, in quanto è di loro competenza la scelta dinei singoli territori.