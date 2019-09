Primo giorno di scuola: ecco il selfie delle nostre classi

Ritorno a scuola, identikit dell'insegnante: motivato, collaborativo e donna

E' tempo di. Inizieranno per primi i ragazzi della provincia di Bolzano, per i qualiA partire dalla prossima settimana poi, a scaglioni, toccherà agli altri studenti delle regioni italiane. Gli ultimi a tornare tra i banchi saranno i giovani pugliesi, che - secondo il calendario scolastico regionale - diranno arrivederci alle vacanze estive il prossimo 18 settembre.La scuola, insomma, ricomincia con le sue gioie e i suoi dolori: Skuola.net ha usato ie un ritratto di coloro che, con il loro lavoro, contribuiscono ogni giorno a garantire alle nuove generazioni una adeguata istruzione.I primi a incontrare la schiera di alunni che entreranno come un fiume in piena dai cancelli il primo giorno di scuola sono loro,. In Italia i docenti hanno, in media,. Inoltre, il 48% degli insegnanti in Italia ha 50 anni e più (contro una media OCSE del 34%).Più anziani, quindi, che nel resto del mondo, ma fortemente motivati. Forse proprio grazie all'esperienza acquisita., e almeno il 79% cita, come motivazione principale, l'opportunità di influenzare lo sviluppo dei ragazzi o di contribuire alla società.Tra colleghi, poi, i nostri docenti sembrano molto collaborativi. La maggioranza, infatti, considera i docenti con cui lavora come aperti al cambiamento, e le scuole pronte ad adottare pratiche innovative. Il 74%, inoltre, dice di sostenersi reciprocamente nell'attuazione di nuove idee. Un buon numero, ma si tratta comunque di una percentuale inferiore alla media OCSE e TALIS (78%).Per la maggior parte, in conclusione,: si tratta del 78% degli insegnanti.Passiamo ora a esaminare i veri e propri "boss" delle scuole,: sono loro ad amministrare gli istituti e far sì che tutto funzioni per i nostri ragazzi.In Italia, i presidi hanno in media(52 anni). Inoltre, il 32% dei dirigenti scolastici in Italia ha 60 anni e più, rispetto al 20% della media OCSE.(dato che si ferma al 47% nella media dei paesi esaminati).Inoltre, in Italia, il 61% dei capi di istituto ha completato un programma o corso di amministrazione scolastica o per dirigenti scolastici. Il 43% ha completato un percorso formativo o corso in leadership educativa, prima di assumere la posizione di dirigente.Nelle classi,. Ma quando si tratta di entrare in relazione, sembra che quello dell'antipatia innata tra ragazzi e professori sia un luogo comune ormai superato. A dirlo sono il 97% degli insegnanti in Italia, che concorda sul fatto(gli studenti confermeranno?). Tuttavia,tra i propri studenti. La consolazione è cheMa non finisce qui: il rapporto TALIS OCSE ci regala altri aspetti interessanti sulla vita di classe.Ad esempio, su. In Italia, il 93% dei docenti riferisce di usare spesso, nelle spiegazioni, collegamenti tra nuovi e vecchi argomenti (contro una media OCSE dell'84%); il 43% riferisce poi di lasciare spesso agli studenti autonomia nel decidere le proprie procedure per risolvere compiti complessi.Inoltre, il 74% valuta abitualmente i progressi dei propri studenti osservandoli e fornendo un feedback immediato, mentre il 69% dichiara di usare sistemi di valutazione elaborati da loro stessi (media OCSE 77%) e il 30% permette spesso agli studenti di valutare i loro propri progressi (media OCSE 41%).Si sa, per quanto riguarda l'uso della, in Italia c'è ancora molto da fare.In media nel nostro paese,(Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) agli studenti per progetti o lavori in classe. La media OCSE e TALIS sale invece al 53%. Il problema, oltre che- secondo il 31% dei dirigenti scolastici la carenza o inadeguatezza della tecnologia digitale a uso scolastico influisce negativamente sulla qualità dell'istruzione nel proprio istituto (25% media OCSE) - sta anche nella. Se il 52% di loro ha dichiarato che "l'uso delle TIC per l'insegnamento" è stato incluso nella loro formazione o istruzione formale, è solo ilE anche se il 68% degli insegnanti ha partecipato ad attività di sviluppo professionale che comprendevano l' "uso delle TIC per l'insegnamento" (nei 12 mesi precedenti l'indagine), questo rimane comunque il tema di sviluppo professionale con la più alta percentuale di insegnanti che ne segnalano un elevato fabbisogno (17% in Italia, 18% media OCSE).