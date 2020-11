Scuola, Ponte dell'Immacolata: il 7 Dicembre si fa lezione?

Ponte Immacolata: le scuole di quali Regioni rimarranno chiuse?

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Basilicata

Valle d'Aosta

Lazio

Puglia

Umbria

Trentino

Campania

Abruzzo

Liguria

Sardegna

Molise

Calabria

Ponte dell’Immacolata: non ci sarà nelle altre Regioni?

Manca poco all’arrivo della prima festività che anticipa il clima natalizio: l’infatti, il giorno in cui si celebra l’, in tutte le case compariranno le prime decorazioni natalizie e gli affezionati alberi di Natale. Ma la notizia che renderà più felici molti studenti è quella che riguarda il lungo ponte che li attende.Quest’anno infatti, poiché l’sarà, molte scuole rimarranno chiuse ancheconsentendo quindi un ponte che in molti casi durerà ben 4 giorni. Anche studenti e docenti delle scuole secondarie che sono impegnati nella, avranno diritto a godere della pausa, interrompendo dunque qualsiasi attività didattica.Guarda anche:Sono molti iche hanno predisposto la chiusura degli istituti, consentendo dunque la possibilità di godere del. Lein cuisono le seguenti:Anche se non tutte le Regioni hanno predisposto sui propri calendari scolastici la possibilità di fare il ponte, tuttaviache potrebbero invece decidere di consentire la chiusura dell’istituto per il ponte. Lainfatti lascia alle scuole, e quindi ai dirigenti che ne sono alla guida,che consente dunque di operare anche scelte non omogenee e condivise sul territorio locale. Per questo, se la tua Regione non è nell’elenco di quelle in cui si farà sicuramente ponte, non disperare e rimani aggiornato per avere