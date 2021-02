Scuole chiuse Covid: dal 27 febbraio le Marche tornano in Dad al 100%

La regione Marche chiude le scuole fino al 5 marzo 2021

Scuole medie e superiori chiuse nelle Marche

L’aggravamento della situazione pandemica attuale nella regione Marche sta costringendo il Presidente della Regione,, a, arrivando addirittura a dover riportare anche alcune. Scopriamone di più.In seguito alla riunione, conclusasi nel tardo pomeriggio di ieri, alla quale ha partecipato la giunta Acquaroli e il mondo della scuola regionale, la decisione attesa per oggi da parte del presidente Acquaroli è quella diLa regione, infatti, come riportato da IlRestodelCarlino , chiude tutteper una settimana, ovvero, data di scadenza del Dpcm in vigore ancora oggi. Inoltre, provvedimenti ancora più duri sono stati resi necessarie di, le più colpite dai contagi e con venti Comuni già in arancione, dove, oltre alle superiori,È attesa a breve, dunque, la firma del presidente Acquaroli sull’ordinanza che farà tornare ingli studenti delle superiori e gli studenti delle classi, a partire da sabato 27 febbraio,. È stato lo stesso Acquaroli ad annunciare ieri la decisione sul suo profilo facebook, scrivendo che: “Lo abbiamo deciso per evitare scenari peggiori e in via precauzionale, per ridurre la diffusione del virus". Il post prosegue però con un’importante precisazione: “Resta garantita la possibilità di svolgere la presenza per i laboratori, gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. - E conclude ricordando - Ci tengo a ricordare sempre che la responsabilità e il rispetto delle norme anticontagio riguarda ciascuno di noi”.