Il tuo metodo di studio è efficace? Fai il quiz e scoprilo

Forse non tutti sanno che per andare bene a scuola non è tanto determinante la quantità di tempo passata sui libri, quanto la sua qualità. Perché avere unsignifica di concentrarsi e memorizzare con minore sforzo, risparmiando anche tempo prezioso, con ottimi risultati. Per questo motivo tanti studenti, pur impegnandosi ore e ore su interminabili capitoli, a volte rendono meno di altri compagni di classe, che riescono aQuestione di, quindi. E tu, hai una tecnica che ti permette di valorizzare a pieno le tue capacità? Per aiutarti a scoprirlo, abbiamo realizzato unper fare il primo Check Up del tuo metodo di studio : rispondendo alle domande del quiz potrai capire. Una volta ricevuto il tuo profilo, potrairealizzati apposta per migliorare i tuoi voti grazie aIl progetto “ha l’obiettivo di aiutare tutti gli studenti delle scuole superiori (e non solo) a superare questo anno scolastico nel migliore dei modi. Lo sappiamo bene: tra didattica a distanza, lezioni da recuperare dal precedente anno scolastico e regole che cambiano, non è di certo facile tenere il passo e la concentrazione. Per questo. Altro non è che un test che, attraverso, ti aiuterà a scoprire se le tue abitudini sono corrette o se dovresti modificarle un po’ per ottenere i risultati che desideri raggiungere a scuola. Per metterti alla prova, devi rispondere, più sinceramente possibile, ai quesiti che ti propone sulle seguenti aree: alimentazione, concentrazione, memoria, procrastinazione, gestione del tempo, ansia/emotività, schemi/mappe mentali, motivazione, espressione/public speaking, approccio allo studio. Alla fine dei quiz, ti verrà restituito il tuo, sulla base del livello raggiunto: il Check Up è completo! Ma non finisce qui….Dopo aver scoperto, grazie al nostro, qual è il tuo profilo, non ti lasceremo certo solo: abbiamo preparato per te, infatti,. Infatti, a partire dal, ti saranno consigliatimirati su Skuola.net che ti illustreranno le tecniche migliori per intervenire proprio lì dove ti serve. Non solo: grazie ai, esperti e specializzati nelle principali materie scolastiche e non solo, potrai. Qualche esempio? Con, campione mondiale di memoria, capirai come; con, creatrice del canale YouTube “Sgrammaticando”, potrai; conriuscirai ad approcciarti meglio allo; con, invece, scoprirai come, anche online, per avere un’ottima valutazione finale. I primi webinar sono già online, altri saranno pubblicati con cadenza settimanale fino a dicembre: potrai trovarli tutti, a partire dalla data di pubblicazione, su questa pagina Che aspetti? Inizia subito i tuoi School Days!