Pagelle del primo quadrimestre: sono davvero importanti?

Ilsegna la fine del primo periodo dell’anno scolastico da valutare e molti studenti, talvolta anche i professori, lo ritengono una perdita di tempo poiché produce valutazioni non utilizzabili appieno. Esaminiamo quindi in dettaglio i vantaggi e gli svantaggi delle valutazioni del primo quadrimestre.Il primo quadrimestre è il primo periodo dell’anno nel quale risulta un po’ più difficile ri-approcciarsi allo studio e alle materie.Nonostante non abbia un grande peso nel conteggio che definirà poi la pagella per la promozione, può fornire importanti informazioni ai professori su come uno studente si stia approcciando al nuovo. In questo periodo è fondamentale fare una buona prima impressione e non farsi vedere come studente carente di impegno e attenzione che necessita di un incoraggiamento da parte dei professori. In aggiunta, eventualinella pagella del primo quadrimestre porterebbero ae, se gravi, anche apomeridiani. Il primo quadrimestre ha, dunque, l’utilità di permettere agli studenti di riprendere i loro ritmi di studio e ai professori di testare il proprio metodo di insegnamento e di effettuare eventuali correzioni.Nonostante le utilità sopra elencate gli studenti percepiscono il primo quadrimestre come unnel quale i voti a loro assegnati non possono influenzare la condotta finale. Così molti studenti finiscono per non impegnarsi al massimo e a percepire il primo quadrimestre come una. Inoltre, negligendo lo studio, gli studenti non acquisisconoche saranno le fondamenta sulle quali poggeranno poi gli argomenti che verranno spiegati nel secondo quadrimestre, cioè quelli sui quali lo studente verrà valutato per laIl primo quadrimestre può quindi apparire come una perdita di tempo agli occhi degli studenti ma in realtà fornisce loro vitali argomenti che verranno poi riutilizzati nel secondo quadrimestre e ai professorisugli studenti. Nonostante non ci siano effetti visibili e pratici della pagella del primo quadrimestre, essa è, dunque, importante a modo suo e basta un po’ di forza di volontà e di impegno per iniziare l’anno al meglio... di lì sarà tutto in discesa!