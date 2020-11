Le migliori scuole superiori di Milano 2020

I migliori istituti superiori di Milano 2020

Migliori Licei Classici Milano Eduscopio 2020

Sacro cuore

Alexis Carrel

San Raffaele

Giovanni Berchet

Sant’Ambrogio

Giosuè Carducci

Faes Monforte

Alessandro Manzoni

Educ. E. Setti Carraro Dalla Chiesa

Cesare Beccaria

Licei Scientifici migliori di Milano 2020

Leonardo Da Vinci

Alessandro Volta

Vittorio Veneto

Sant’Ambrogio

Sacro Cuore

Albert Einstein

Piero Bottoni

Elio Vittorini

Leonardo Da Vinci (Cologno Monzese)

Severi (Is Severi - Correnti)

Migliori Licei Linguistici Milano 2020

Civico Manzoni

Virgilio

Maria Consolatrice

Erasmo da Rotterdam

Educ. E. Setti Carraro dalla Chiesa

Claudio Varalli

Carlo Tenca

Gaetana Agnesi

Pietro Verri

Giulio Natta

Migliori istituti tecnico-economici di Milano: la classifica di Eduscopio

Falcone - Righi

Pier Paolo Pasolini

Nicola Moreschi

Leonardo Da Vinci

Artemisia Gentileschi

Pietro Verri

Fabio Besta

Primo Levi

Claudio Varalli

Vilfredo Federico Pareto

Migliori istituti tecnico-tecnologici di Milano: la classifica di Eduscopio

Giulio Natta

Leonardo Da Vinci

Carlo Cattaneo

Enrico De Nicola

Primo Levi

Evangelista Torricelli

James Clerk Maxwell

Ettore Molinari

Giacomo Feltrinelli

Curie - Sraffa

Siamo a fine novembre, e ormai. Infatti i ragazzi che frequentano la terza media dovranno decidere cosa fare l’anno prossimo, scegliere. Le scelte possibili, oggigiorno,: dai classici: quale sarà la scelta giusta per ogni ragazzo?; il database che riporta i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.Il portale, nato nel 2014 e gratuito,. Scopriamo quindi insieme le migliori scuole di Milano.Le scuole inserite nelle varie classifiche e divise per tipo di istitutoche la Fondazione Agnelli crea, questa la spiegazione riportata da Milanotoday per spiegare al meglio il criterio usato da Eduscopio 2020/2021. Per quanto riguarda. Andiamo quindi a vedere le varie classifiche.Iniziamo dunque dai 10 licei classici migliori di Milano, doveInfatti ai primi tre posti si impongono: Sacro Cuore e Alexis Carrel (entrambi vicini a Cl) e San Raffaele (legato all’Università Vita-Salute e all’Ospedale San Raffaele). Diamo ora un occhio alla classifica integrale:Situazione nettamente diversa invece. Quest’anno il Leonardo scalza dalla vetta il Volta, che scivola al secondo posto, mentre il Vittorio Veneto è stabile al terzo posto.Invece fra i linguistici quest’anno, mentre il Virgilio deve accontentarsi del secondo posto, seguito dalla Maria Consolatrice.Diamo ora uno sguardo alla classifica dei miglioriConcludiamo con la classifica dei migliori