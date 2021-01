Classifica migliori scuole superiori 2020: licei, tecnici, professionali

Le migliori scuole d'Italia: classifica Eduscopio 2020

La, lo scorso novembre, ha pubblicato la nuova edizione dell'annuale classifica delle scuole superiori, città per città: lamette a confronto gli istituti, individuando quali preparano meglio all'università o al mondo del lavoro dopo il diploma. I dati analizzando 275.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circa 7.400 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.Le carriere universitarie degli studenti sono state ricostruite a partire dalle, che raccoglie i dati amministrativi ricevuti dalle segreterie di ateneo. I dati riguardano tutti gli studenti iscritti in atenei italiani (pubblici e privati).viene definita nella classifica con l’acronimo diPer le scuole che preparano al mondo del lavoro, si valuta anche l', ile laA Roma, per il quarto anno consecutivo, il miglior liceo classico è il Torquato Tasso, mentre tra gli Scientifici l'Augusto Righi viene riconfermato al primo posto per il terzo anno consecutivo.A Milano, tra i licei classici per è una paritaria - la Sacro Cuore - a conquistare il primo posto della classifica mentre tra gli Scientifici il Leonardo Da Vinci risulta il migliore in città. A Napoli tra i classici il migliore è ancora il Sannazzaro, mentre tra gli Scientifici per il secondo anno il Mercalli ha ceduto il primo posto al Convitto Vittorio Emanuele II.A Torino non si registra nessuna novità rispetto agli scorsi risultati: sul podio dei licei classici, per il quinto anno consecutivo svetta il Cavour, mentre su quello degli scientifici, per il quarto anno consecutivo, il Galileo Ferraris.Guarda anche:Se sei di Milano e stai pensando ad iscriverti in un Liceo Classico, Eduscopio 2020 stima il Sacro Cuore come il migliore fra tutti quelli presenti nel capoluogo lombardo, con una percentuale dei diplomati in regola pari al 89.9% e l’indice FGA (mette in relazione la media dei voti con i crediti ottenuti) all’87.27.Per quanto riguarda lo Scientifico invece, all’apice della lista troviamo Leonardo Da Vinci con il 57.2% dei diplomati regolari e l’indice FGA di 90.51; per l’opzione Scienze applicate dello Scientifico, l’Ettore Molinari cede il primo posto all’Istituto Comunità Ebraica con l’88.82 FGA e il 73% dei diplomati.Per il Liceo delle Scienze umane svetta l'Ettore Molinari con il 68.52 di FGA e il 38.5% dei diplomati in regola, mentre per l’opzione Economico-Sociale anche quest’anno il Fabio Besta conquista il primo posto con il 37,8% dei diplomati in regola e 57.37 di FGA.Per ciò che riguarda il Liceo Linguistico il primo posto spetta al Civico Manzoni con 71.97 di FGA e il 73.6% dei diplomati in regola. E. Setti Carraro Dalla Chiesa, primo lo scorso anno che ora scende in quarta posizione.Il Sacro Cuore si riconferma di maggior efficienza tra i Licei Artistici con il 81.5% dei diplomati in regola e il 71.64 di FGA.Per le scuole ad indirizzo Tecnico-Economico troviamo di nuovo il Falcone-Righi a Corsico, con il 34.6% dei diplomati in regola e il 59.2 di FGA, mentre per quelle ad indirizzo Tecnico-Tecnologico è di nuovo il Giulio Natta a conquistarsi il primo posto con il 36% dei diplomati in regola e il 67.78 di FGA.Fra i Licei Classici, il posto di prim’ordine anche quest’anno spetta al Torquato Tasso (83.67 di FGA e 62.7% di diplomati in regola). Anche per lo Scientifico si riconferma l’Augusto Righi (87.99 FGA e 62.6% dei diplomati in regola), e fra quelli con l’opzione Scienze Applicate, conquista il podio il Giuseppe Peano con 74.4 FGA e il 50.3% dei diplomati in regola.Il Niccolò Machiavelli primeggia fra i Licei delle Scienze Umane (57.27 FGA e 62% dei diplomati in regola). Fra quelli con l’opzione Economico-sociale si riconferma il Giordano Bruno (59.16 FGA e 57.9% diplomati in regola).Fra i Linguistici, la prima posizione va al Lucio Anneo Seneca che totalizza il 65.16 FGA e il 56.6% dei diplomati, mentre fra gli Artistici l’IS via di Ripetta ottiene 56.14 di FGA e 54.6% di diplomati.Per ciò che riguarda gli istituti tecnico-economici c'è il Giovanni XIII al primo posto con 62.38 FGA e 60,3% dei diplomati, mentre anche fra i tecnici-tecnologici si riconferma il Boaga (IS Ambrosoli) con 63.51 FGA e 46.2% dei diplomati in regola.Nel capoluogo piemontese il Camillo Benso di Cavour primeggia per la quarta volta fra i Licei Classici con l’ 81.95 di FGA e il 67.6% degli studenti diplomati in regola, mentre fra gli Scientifici il Galileo Ferraris (82.67 FGA e 60.4% di diplomati), e tra quelli con opzione Scienze applicate il Filippo Juvarra (80.26 FGA e 71.2% di diplomati).Il Berti svetta fra i Licei delle Scienze Umane (anche fra quelli con opzione Economico-Sociale) con il 51.3% dei diplomati in regola e il 56.44 FGA.Il Liceo linguistico migliore, invece, risulta essere il Giordano Bruno con il 64.4% degli studenti diplomati e 70.33 di FGA.Il Primo Liceo Artistico è il più quotato con il 58.3% di diplomati e il 59.48 di FGA.Per ciò che riguarda i Tecnici-Economici troviamo il Levi (IS Curie-Levi) con 51.11 FGA e il 42.6% dei diplomati. Infine, fra i Tecnici-Tecnologici il primo posto è occupato dal Russel-Moro-Guarini con 62.24 FGA e 35.6% dei diplomati.Il Liceo Classico più quotato a Bologna, dalle stime di Eduscopio risulta essere di nuovo il Marco Minghetti con un indice FGA pari al 76.63 e una percentuale dei diplomati pari al 70.8%.Per ciò che riguarda lo Scientifico, invece, il Niccolò Copernico supera il Luigi Galvani con l’88.55 di FGA e del 74.2% di diplomati in regola, mentre per l’opzione Scienze Applicate troviamo di nuovo il Niccolò Copernico con l’86.66 di FGA e 66.7% di diplomati in regola.Il primo posto come Liceo delle Scienze Umane, Scienze Umane nell’opzione Economico-Sociale e Linguistico viene occupato dal Leonardo Da Vinci a Casalecchio di Reno (75.08 FGA e 72.4% di diplomati). Il Francesco Arcangeli si riconferma il migliore tra i Licei Artistici bolognesi con il 60.49 di indice FGA e il 53.1% dei diplomati.Tra i Tecnici-Economici si incontra il Keynes, a Castel Maggiore, con FGA di 61.99 e il 46.7% dei diplomati in regola, mentre tra i Tecnici-Tecnologici è di nuovo il Crescenzi-Paciotti-Sirani a piazzarsi in prima posizione con il 65.87 FGA e il 41.8% dei diplomati in regola.Nel capoluogo toscano l’IS Alberti - Dante (81.25 FGA e 62.2%) primeggia fra i Licei Classici, mentre fra gli Scientifici c’è il Guido Castelnuovo (82.45 di FGA e 59.5% di diplomati in regola); fra questi, per l’opzione Scienze applicate al primo posto si trova di nuovo il Niccolò Rodolico (73.78 FGA e 54.1%).Il Giovanni Pascoli è il migliore fra i Licei delle Scienze Umane (61.31 FGA e 45%), mentre per l’opzione economico-sociale (56.56 FGA e 59.6% dei diplomati) e i Licei Linguistici (69.75 FGA e 64.5%) invece primeggia il Niccolò Machiavelli .Per ciò che riguarda i licei Artistici, invece, torna l’IS Alberti - Dante con il 57.06 di FGA e il 43.9% di diplomati in regola.Fra i Tecnici-Economici svetta il Galileo Galilei (64.16 FGA e il 45.7% dei diplomati) che supera il Piero Calamandrei; fra i Tecnici-Tecnologici invece è Russel-Newton a Scandicci che quest’anno si trova in prima posizione (69.4 FGA e il 29.3% dei diplomati in regola).Nel capoluogo campano il primo fra i Licei Classici è lo Jacopo Sannazzaro con 80.16 FGA e il 73.3% dei diplomati in regola, mentre fra gli Scientifici il Giuseppe Mercalli cede il primo posto al Convitto Vittorio Emanuele II che risulta il migliore con 85.22 FGA e 57.6% dei diplomati in regola mentre fra quelli con l’opzione Scienze Applicate svetta l’Arturo Labriola con il 71.14 FGA e il 56.8% dei diplomati in regola.Il Giordano Bruno ad Arzano primeggia fra i Licei delle Scienze Umane (62.4 FGA e 54%), mentre fra quelli con opzione Economico-Sociale troviamo l’Antonio Genovesi che supera il Rocco Scotellaro con 54.23 FGA e il 30.2% dei diplomati.Il Quinto Orazio Flacco, a Portici, è stato valutato, invece, come miglior linguistico nei dintorni di Napoli con 67.57 FGA e 75.4% di diplomati, mentre l’istituto SS. Apostoli è il migliore tra i licei artistici (62.67 FGA e 41.3%).Fra i tecnici-economici il migliore è il Rocco Scotellaro (57.57 FGA e 42.7%) di San Giorgio in Cremano, mentre fra i tecnici-tecnologici è il Giancarlo Siani (61.92 FGA e 47.6%).Tra i Licei classici di Palermo il Centro Educativo Ignaziano è il migliore (72.39 FGA e 80.5% di diplomati regolari), mentre fra gli scientifici è lo Stanislao Cannizzaro (74.4 FGA e 63%), mentre in questa edizione mancano dati aggiornati che riguardano l’opzione delle Scienze Applicate.Il liceo delle Scienze umane migliore si riconferma il Regina Margherita (59.15 FGA e 46.1%) e il Giovanni Agostino De Cosmi risulta di nuovo il migliore fra quelli con l’opzione Economico-sociale (57.53 FGA e 43%).Il Danilo Dolci primeggia sui Linguistici (65.38 FGA e 53.1%), mentre il Catalano sugli Artistici (non sono resi noti i dati e le percentuali).Il Marco Polo è alla testa dei tecnici-economici (53.76 FGA e 39%), mentre il Filippo Parlatore batte tutti fra i tecnici-tecnologici (58.71 FGA e 27.9%).