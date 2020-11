Le migliori scuole superiori di Roma 2020

Migliori licei e istituti di Roma: la classifica di Eduscopio

Migliori licei classici di Roma: la classifica di Eduscopio

Migliori licei scientifici di Roma: la classifica di Eduscopio

Migliori licei linguistici di Roma: la classifica di Eduscopio

Migliori istituti tecnico-economici di Roma: la classifica di Eduscopio

Migliori istituti tecnico-tecnologici di Roma: la classifica di Eduscopio

Puntuale come ogni anno è arrivata la classifica didellacon i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano aglio aldopo il diploma. La piattaforma, infatti, fornisce le graduatorie deglisulla base degli, deie deidagli studenti al primo anno di università.Questi indicatori riflettono la qualità delle “, lae l’acquisiti nelle scuole di provenienza. Indicatore rilevante in graduatoria è l’, che equivale alla somma della media dei voti e dei crediti ottenuti su una scala fino a 100.Ecco ledelledella Capitale.Sono stati da poco pubblicati idella nuova edizione di, lo strumento dellache si propone di aiutare studenti e famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Laè ormai diventata negli anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole: sono infatti oltregli utenti unici che hanno visitato il portale nel tempo e circale pagine consultate. Come riportato sul portale ufficiale del progetto, per la nuova edizione di, il gruppo di lavoro ha esaminato i dati di circain tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17) in circanelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Dalle analisi dei risultati della nuova edizione, inoltre, si evince ancora una volta chetra una maggioredella scuola edei diplomati all’università, ma il contrario: “In media sono proprio gli studenti delle scuole meno selettive durante il percorso quinquennalE a ottenere poi i risultati migliori all’università, a conferma che efficacia formativa ed equità possono andare di pari passo" si legge nel comunicato emanato da Eduscopio..Ecco la classifica dei miglioridi Roma.1. Torquato Tasso2. Francesco Vivona3. Ennio Quirino Visconti4. Augusto5. Bertrand Russell6. Virgilio7. Leonardo Da Vinci – Fiumicino8. Terenzio Mamiani9. Eugenio Montale10. Dante AlighieriEcco la classifica dei miglioridi Roma.1. Augusto Righi2. Camillo Cavour3. Giovanni Battista Morgagni4. Vito Volterra – Ciampino5. Terenzio Mamiani6. Amedeo Avogadro7. Aristotele8. Talete9. Federigo Enriques10. Stanislao CannizzaroEcco la classifica dei miglioridi Roma.1. Lazzaro Spallanzani – Tivoli2. Lucio Anneo Seneca3. Gaio Valerio Catullo – Monterotondo4. Virgilio5. Lucio Lombardo Radice6. Immanuel Kant7. James Joyce – Ariccia8. Bertrand Russell9. Vincenzo Arangio Ruiz10. OrazioEcco la classifica dei miglioridi Roma.1. Giovanni XXIII2. Bacchelet Is Bachelet-Einstein3. Charles Darwin4. Livia Bottardi5. Da Verrazzano Is Ferrari6. Via Copernico -Pomezia7. Croce – Aleramo8. Botticelli Is Ambrosoli9. Luxemburg Is Torricelli10. Cristoforo ColomboEcco la classifica dei miglioridi Roma.1. Boaga Is Ambrosoli2. Enrico Fermi – Tivoli3. Pirelli4. Carlo Matteucci5. Michelangelo Buonarroti – Frascati6. Enrico Fermi – Frascati7. Pacinotti – Archimede8. Vallauri Is Ferrari9. Einstein10. Leon Battista Albert