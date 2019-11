Le migliori scuole di Milano: la classifica delle superiori

Licei classici

Alexis Carrel Giovanni Berchet San Raffaele Sacro Cuore Giosuè Carducci Faes Monforte Sant’Ambrogio Cesare Beccaria Alessandro Manzoni Primo Levi

Licei scientifici

Alessandro Volta Leonardo Da Vinci Vittorio Veneto Sacro Cuore Sant’Ambrogio Albert Einstein Alexis Carrel Piero Bottoni Elio Vittorini Severi

Licei linguistici

Virgilio Civico Manzoni Maria Consolatrice E.Setti Carraro Dalla Chiesa Erasmo Da Rotterdam Carlo Tenca Claudio Varalli Gaetana Agnesi Primo Levi Giulio Casiraghi

Licei artistici

Sacro Cuore Orsoline di San Carlo Enrico De Nicola Caravaggio Brera Boccioni Giovanni XXIII

Licei Scienze Umane

Gerolamo Cardano Gaetana Agnesi Virgilio Carlo Tenca Vilfredo Federico Pareto Erasmo da Rotterdam Ernesto Breda Preziosissimo Sangue Maria Ausiliatrice

Istituti tecnici tecnologici ed economici

Francesco Viganò Jean Monnet Europa Unita Enrico Tosi Carlo Dell’Acqua Gandhi Mohandas Karamcham Falcone-Righi Achille Mapelli Iris Versari Martino Bassi

Alessandro Greppi Jean Monnet Giulio Natta Francesco Viganò Argentia Europa Unita Stanislao Cannizzaro Primo Levi Cipriano Facchinetti Fondazione Minoprio

Quando si inizia, oltre la paura degli esami, si deve affrontare un grande passo: l. Molto spesso non si hanno le idee chiare su quello che si intende fare da grandi, e visto che per la prima volta si ha un minimo margine di scelta sulle materie da affrontare, si ha. Se invece siete sicuri di ciò che avete scelto ma non sapete decidervi sulla scuola in cui in cui iscrivervi,mette a disposizione unaper ogni tipologia e città. I criteri sono due: la capacità degli istituti di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari e quella degli istituti tecnici e professionali a preparare gli studenti al mondo del lavoro (senza passare per l’università). Scoprite nei prossimi paragrafidivise per indirizzi.Quest’anno a Milano, si riconferma al primo posto. Come riporta Il Giorno, il preside della scuola ci ricorda che il liceo non fa test d’ingresso: “Due le caratteristiche del nostro impegno: aiutare gli studenti a formarsi un metodo di studio personale e valorizzare il lavoro del consiglio di classe”.Per lo scientifico ancora una grande vittoria per il liceo, che si piazza al primo posto mantenendo la sua posizione. Il Vittorio Veneto invece risale rispetto al 2018 e conquistaIl Virgilio riesce finalmente a conquistaree il Civico Manzoni sale dalla terza alla seconda posizione.Si riconfermano le medaglie d’oro e d'argento per ile per le. Il Caravaggio perde una posizione dal 2018.Grande sorpresa per la classifica delle scienze umane il liceo, che l’anno scorso era addirittura assente dalla lista e. Come riporta Il Giorno, la preside Paola Molesin racconta che la scuola ha puntato sulla