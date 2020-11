Il ministero dell'Istruzione: si tornerà a scuola il prima possibile

Rientro a scuola: le dichiarazioni della ministra Azzolina

Rientro a scuola: su cosa bisogna ancora lavorare

“Ministero al lavoro per riportare quanto prima studenti a scuola”. Si apre così il comunicato stampa diffuso dain merito al rientro in sicurezza degli studenti ancora in. Confutando quanto riportato dalla stampa, la ministra, ha infatti rassicurato che si potrebbe rientrare a scuola anche a dicembre, dopo la scadenza dell’ultimo Dpcm, in linea con l’andamento dellaEcco quali potrebbero essere leadatte al rientro a scuola secondo gli addetti ai lavori.Sono chiare le parole deldel Ministero della Salute e dell’: una chiusura prolungata può produrre unsugli studenti, dal punto di vistae della. Per questo, il Ministero dell’Istruzione è a lavoro per designare nuovee permettere il rientro a scuola a chi è ancora in didattica a distanza. Sulemanato dall’ufficio stampa del MI, infatti, si legge: “Il Ministero dell'Istruzione, anche con riferimento a notizie pubblicate oggi sulla stampa, in particolare su "La Repubblica", precisa che tutta la struttura ministeriale, insieme agli uffici territoriali, sta lavorando per riportare in classe quanto prima studentesse e studenti che al momento sono in didattica digitale”. A prevalere, tra le idee diffuse, è une un. Su questi ultimi punti molti addetti ai lavori stanno esplicitando le proprie considerazioni, esaltando o demonizzando la, presidente nazionale, ad esempio, ha fornito delle soluzioni in un’intervista su ‘La Repubblica’ esortando il Governo a far ritornare al più presto gli studenti tra i. Secondo il presidente Giannelli si dovrebbe puntare tutto sunegli istituti.Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica’, il presidente nazionale, ha considerato “Una sconfitta per il Paese” la situazione che vede oggi più dia casa: “Con la didattica a distanza si potrà andare avanti per un po’, specie con i ragazzi più grandi, ma non è pensabile di finire l’anno scolastico così, sarebbe un prezzo altissimo”. Per ritornare tra i banchi di scuola, tuttavia, bisogna avere a priori delle classi senza rischi. In che modo? Tra le sue proposte, evidente è la necessità di migliorare i: “Inaccettabile questo ping pong tra Governo e Regioni; con la capienza dei mezzi al 50% si dice che non ce la si fa, se è all’80% si diffonde il contagio. Una situazione di stallo che deve finire. Bisogna comprare più mezzi e assumere autisti. E integrare il sistema pubblico con i privati che ora non lavorano, penso ai bus turistici”. Sull’esempio del modello tedesco, inoltre, sarebbe opportuno anche investire su un. Il presidente ha infatti ribadito che in Italia “Per aerare le aule l’unico sistema è aprire le finestre. Tra Covid o freddo, meglio il male minore, stare cioè in classe col cappotto”. Sempre sul versante scuola, infine, Giannelli ha rivendicatodegli istituti. Nel corso di un’intervista all’agenzia Ansa ha dichiarato:“Non si può imporre alle scuole qualcosa che sono i dirigenti di istituto a dover decidere. L’autonomia scolastica è in pieno vigore ed è tutelata dalla Costituzione, e serve a far sì che ogni scuola offra un’offerta formativa calibrata sulle diverse esigenze del territorio”. Per questo, “Imporre vincoli nazionali e regionali contravviene al principio legale, perché quello che si decide in una grande città non va bene per i piccoli centri, le periferie o i centri rurali”.