Andare bene a scuola senza studiare troppo: i trucchi vincenti

sono una vera ossessione sia per gli studenti che vogliono mantenere una media alta sia per quelli a cui interessa raggiungere la sufficienza. Indipendentemente dal risultato a cui si ambisce, pernon basta solo studiare poiché ci sono anche altri fattori che possono influenzare la media in una o più materie. Ecco quali sono glisenza troppa fatica, per ottenere dei bei voti.Guarda anche:Saltare assiduamente le lezioni rappresenta un elemento di svantaggio. Essere presenti infatti, aiutadell'argomento, oltre che essere una chiara dimostrazione di costanza everso il docente. Fare troppe assenze inoltre potrebbe compromettere la promozione finale poiché è consentito un limite massimo delNon basta essere presenti alle lezioni in classe per essere considerati dal docente partecipi della spiegazione. È importante infatti, proprio per dimostrareverso la lezione. Spesso anche offrirsicontribuisce alla considerazione positiva del docente.La valutazione del comportamento da parte del consiglio di classe oltre ad incidere sul rendimento delle singole materie, determina. Anche questo può essere insufficiente se si riscontra maleducazione e svogliatezza nelle parole e negli atteggiamenti. E' importante quindi mostrarsi sempre educati e rispettosi verso le persone e l'ambiente scolastico,che, se reiterate con frequenza, potrebbero incidere negativamente sul voto di condotta.Una delle prime regole per far colpo sui docenti è quella diMai rivolgersi ai docenti con frasi come "Non l'ho svolto/studiato perché non sapevo che era da fare/studiare", "Ho fatto un altro esercizio/Ho studiato un altro capitolo" oppure "Non ho svolto l'esercizio perché non ho capito lo svolgimento". Queste per i professori sono solamente delle scuse, quindi è importante svolgere sempre i compiti. Anche se un esercizio non risulta molto chiaro, è importante comunqueper dimostrare al docente che non è mancata la buona volontà.Spesso studiare per troppe ore, mescolando fra loro i compiti di tante e diverse materie, può creare solo. È importante quindisoprattutto attraverso una corretta gestione del tempo:, è una soluzione efficace per semplificare la propria preparazione rendendola allo stesso tempo più solida.Prendere appunti durante le lezioni, non solo è indice di partecipazione e interesse ma può rivelarsi anche un elemento di grande aiuto per la comprensione dell'argomento affrontato in classe. Rimanere attenti e trascrivere la spiegazione dell'insegnante rappresenta dunqueLe spiegazioni e i compiti assegnati possono essere arricchiti anche danon richiesti direttamente dall'insegnante. Un approfondimento che dimostrie capacità di creare, sarà sempre gradito e valutato positivamente da ogni docente.